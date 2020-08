Guadalupe, Zac.— Como una “tragicomedia” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la denuncia que se filtró de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en la que acusa, entre otros, a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari por actos de corrupción, y admitió que no la terminó de leer porque no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Zona Militar 11, el Titular del Ejecutivo aseguró que su administración busca que se acabe “el bandidaje oficial”, que ya no haya Lozoyas ni García Lunas, puesto que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

Ante las diversas reacciones que han tenido algunos de los señalados por Lozoya Austin, el presidente López Obrador indicó que si no intervinieron en estos delitos no tienen de qué preocuparse, puesto que el que nada debe nada teme y porque no se está persiguiendo a nadie.

“Si no participaron, si no recibieron dinero, pues que no se preocupen, no les va a pasar nada; y si están siendo difamados, pues que presenten denuncias por daño moral. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, y el que no tiene ningún tipo de delito no tiene por qué preocuparse”, dijo.

Acompañado del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el Mandatario comentó que espera que todos los mexicanos conozcan y lean esta denuncia, la cual considero que no es apócrifa, debido a que muchos de los acusados han comenzado a reaccionar.

“Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que, en efecto, presentó a la procuraduría, o sea que el documento es auténtico. ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer, porque son 60 páginas y además me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo”.

Advirtió que no todo lo que se menciona en el texto es cierto, por lo que la FGR deberá recabar las pruebas y reiteró que se debe llamar a declarar a las personas que aparecen en este documento.