El presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a Pedro Sola, conductor del programa de espectáculos Ventaneando, votar en la próxima consulta de revocación de mandato, si cree que el país está en crisis, como afirmó el comunicador en redes sociales.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario hizo referencia al mensaje que publicó Pedrito, asegurando que en sus 75 años de vida no recordaba haber percibido a México tan sumido en el caos como hoy en día, sin hacer referencia directa al gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador que decía que él tenía 75 años y nunca había visto una situación tan critica en México, que todo era un caos. Si es así, como él lo señala, pues está la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos, y esa oportunidad se va a tener con la consulta (de revocación de mandato)”, señaló AMLO desde Tlaxcala.

“Hay una gran oportunidad. Si no está de acuerdo, pues a votar y para afuera el presidente”, añadió. “Ahora, sí hay quienes piensan que no es así, como él lo señala (Pedro Sola), pues van a votar que siga el presidente. ¿Quién manda en la democracia? El pueblo”.

Luego de que Pedro Sola, criticara a la 4T al mencionar que en sus 75 años nunca había visto al país "sumido en el caos", @lopezobrador_ le respondió que con la revocación de mandato, tendrá la posibilidad de cambiar al gobierno.

El titular del Ejecutivo mencionó que le llama la atención que a pesar de que hay gente que afirma que todo está mal, no quieren la consulta de revocación de mandato, “si está mal, hay que corregir, yo no soy un ambicioso vulgar que se va a encaprichar. Si yo no tengo apoyo del pueblo, yo no puedo seguir gobernando”.

“Es importante que se realice la consulta de revocación de mandato para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor porque es una forma pacífica y legal de dirimir nuestras diferencias”, sentenció.

Finalmente dijo que respeta las opiniones de todos, pero que sostiene que están molestos porque su administración está realizando cambios que no le gustan a los “machuchones”.

Y a todo esto, ¿qué fue lo que dijo Pedrito Sola?

Este jueves, el conductor de Tv Azteca publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmaba que México estaba sumido en un caos. Sin embargo, el tuit desapareció de sus redes, después de que cientos de personas lo acusaran de vivir en una “burbuja” y no conocer la realizad del país.

“Nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida pero, ¿y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”, escribió Pedro Sola.