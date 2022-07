CIUDAD DE MÉXICO, 7 de julio.— La inflación en México aumentó 0.84% durante junio, alcanzando una tasa anual de 7.99%, su nivel más alto desde enero del 2001, cuando se ubicó en 8.11%, ante los nuevos shocks que representaron las actualizaciones de precios de varias mercancías de alto consumo y el transporte público, entre otras.

Con los resultados de junio 2022, la inflación general del #INPC siguió escalando para llegar a 7.99% a/a, tasa no vista en dos décadas; estuvo impulsada por una inflación subyacente que ascendió a 7.49% y una inflación no subyacente estable pero elevada en 9.47%.

El resultado fue de 7.99% anual, 33 puntos base arriba del 7.65% de mayo que, de hecho, es el mayor incremento en lo que va de 2022. Así, la inflación alcanzó una nueva cima y si se toma como referencia el índice quincenal, ya se ha superado la barrera del 8.00%, algo que no ocurría desde enero de 2001.

El incremento general de precios en el sexto mes del año se ubicó arriba del consenso de los analistas de 7.96% a tasa anual, pero dentro del rango de entre un mínimo de 7.81% y un máximo de 8.01% estimado por las 33 instituciones financieras consultadas por CitiBanamex, seis de las cuales acertaron en su pronóstico.

Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia en la inflación vuelven a destacar los alimentos procesados y no procesados con un alza anual de 13.42%, su mayor tasa desde agosto de 1999.

A su interior sobresalen los casos de los aceites y grasas vegetales comestibles con un aumento anual de 33.26%; harinas de trigo, 28.61%; pan blanco, 24.96%; tortilla de harina de trigo, 18.35%, así como los pastelillos y pan dulce empaquetado, 16.77%, resultado del alza internacional del precio del trigo producto de la guerra en Ucrania.

Con el dato de junio, la inflación lleva 15 meses fuera del objetivo de 3% +/-1 punto porcentual del Banco de México (Banxico). Y ocho meses en el rango del 7 por ciento.

Hace dos semanas, la junta de gobierno del Banco de México siguió la línea de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y aumentó su tasa de interés en 75 puntos base, para dejarla en un nivel de 7.75 por ciento.

Esta es la primera vez, desde que el banco central adoptó el objetivo de inflación de 3% +/-1 punto porcentual, que se realiza un alza de esa magnitud, y con esta decisión suman nueve incrementos consecutivos en la tasa de interés de Banxico.

Lo que más preocupa a las autoridades y los analistas es el constante incremento del índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuya alza de precios es menos volátil, y que en junio reportó un crecimiento de 0.77 % a tasa mensual y 7.49 % a tasa anual, con lo que hila 19 meses al alza.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías aumentaron 1.0% mensual y 9.91% anual, en tanto que los de servicios registraron un alza de 0.50% mensual y 4.76% anual.

El índice de precios no subyacente incrementó 1.07 % mensual y 9.47 % a tasa anual. Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.76% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.49%.