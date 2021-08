Imágenes difundidas por el cantante Jorge Medina a través de redes sociales, muestran el momento de uno de sus show que tuvo lugar en Huixcolotla, Puebla, donde los asistentes no respetaron la sana distancia y la mayoría no utilizó el cubrebocas para evitar contagios de covid-19.

A pesar de que México vive una tercera ola de covid-19, el cantante grupero agradeció a los pobladores por “la casa llena”, lo que provocó una confrontación en redes sociales, con usuarios que reprobaron la celebración del show en medio de plena pandemia de coronavirus.

“Yo solo recuerdo que Jorge Medina llamo covidiotas a el yaki y a los que hicieron su show en tiempos de pandemia y que yo sepa la pandemia aún no termina bien dicen “Cae más rápido un hablador que un cojo (sic)”.

“A ellos solo les importa el dinero para eso están y no para preocuparse de las personas, o díganme que él no está protegido, que gente tan ignorante al asistir (sic)”, fueron algunos d elos comentarios que se emitieron en redes sociales, a lo que el cantante contestó que no es su responsabilidad cuidar a su público, ya que eso de pende de cada persona.