CIUDAD DE MÉXICO, 7 de diciembre.- A pesar de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tres años después de creado el problema sigue sin resolverse la carencia de medicamentos para menores con cáncer.

Debido a ello, colectivos y padres de familia de varios estados del país volvieron a montar hoy su protesta en los accesos de la Terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de México, para exigir pronta respuesta de las autoridades de Salud federal ante el desabasto de medicamentos e insumos.

Los activistas y los padres de familia se reunieron afuera de la puerta 3 de la Terminal 1, sin afectar la circulación vial en la avenida Capitán Carlos León.

“Desafortunadamente el problema es continuo, de hecho, se agrava cuando vemos que hay anuncios de compras de medicamentos y la pregunta es: ¿En dónde están?. Todo el sector salud está afectado”, dijo Alejandro Barbosa, presidente de “Nariz Roja”.

Los manifestantes indicaron que en esta ocasión su intención no es bloquear o afectar el ingreso al AICM, pues sólo quieren ser visibles y atendidos.

“¿Dónde inicia el problema? Desde que se desarticula todo el sistema de compras y se cambia el modelo de lo que era el seguro popular INSABI, vimos un total desastre porque es fecha que todavía en los mismos hospitales no saben cómo va a operar el Insabi, estamos a dos años del inicio de este programa de salud y seguimos todavía sin conocer y sin resultados”, agregó dijo Alejandro Barbosa.

Debido a la protesta, las actividades del AICM no están afectadas y los usuarios pueden llegar a la Terminal 1 sin problemas.

Los padres de familia tienen programado a las 10:00 horas leer un pliego petitorio de sus demandas. De no tener respuestas favorables en los próximos minutos, darán a conocer su plan de acciones.- Información tomada de Milenio