NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México- Luego de que se anunciara que este lunes podrían regresar a clases presenciales los más de cuatro millones y medio de estudiantes del Estado de México, la respuesta fue nula, en municipios como Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes e Ixtapaluca los padres decidieron que no hay condiciones para que los menores regresen a las aulas.

Aunque en municipios como Valle de Chalco han estado trabajando en el remozamiento de los plantes, en otras escuelas de Nezahualcóyotl, hasta este lunes, padres de familia y profesores pudieron revisar las instalaciones.

Aunque algunos padres de familia querían que regresaran sus hijos, en algunos planteles sólo había dos menores de edad.

A mi la profesora de mi hija me dio la opción de que ella regresara, pero sólo iba a regresar junto con dos niños, entonces la verdad no me parece porque no va a tener la interacción con los demás niños”, compartió Laura Torres, una de las madres de familia.

Muchos de los padres de familia, quienes acudieron a entregar a los planteles cartas informando que no llevarían a sus hijos, consideran que no hay las garantías de salud suficientes para llevar a los menores, pues la mayoría de los padres no han sido vacunados al estar en promedio en el rango de entre 30 y 40 años de edad

A entregar un oficio de que no estamos de acuerdo en que entren los niños, porque todavía están duros los contagios. Por medio de seguridad, de higiene no es adecuado para que los niños chiquitos entren, yo tengo niños de seis, siete, ahorita ellos no tienen la precaución que uno tiene”, apuntó Elias Caballero, padre de familia de escuela Alfonso Reyes.

En otros planteles, hasta ser revisados este lunes, tanto profesores como padres de familia consideraron que no hay las condiciones, pues muchos con las lluvias presentan daños como inundaciones, en otros se han derrumbado las bardas.

Juan Nix Solís, profesor de la primaria Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Reforma, reconoció que en la escuela no hay condiciones para poder reabrir “los padres están preocupados por la salud de sus niños y mientras no haya las condiciones necesarias para poder reabrir las escuelas yo creo que no van a dar la autorización”.

Las condiciones de las escuelas son malas, tenemos que hacer limpieza tanto de cisternas, baños, salones, áreas comunes, para poder regresar aunque se quiera regresar, desgraciadamente la escuela esta en malas condiciones”, apuntó Rosa Rodríguez en la escuela Emiliano Zapata.

En los planteles les están pidiendo a los padres de familia apoyo con insumos, quienes aseguran que por la pandemia no hay recursos. Las escuelas requieren de gel antibacterial, termómetros y demás de artículos para la limpieza.

En Valle de Chalco sólo en algunos planteles sí hubo clases, como en la secundaria Benemérito de las Américas en donde por la zona donde está ubicada Los alumnos no cuentan con mucha señal de internet.