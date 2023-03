CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.— El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) Edmundo Jacobo de buscar ampararse en contra del Plan B que lo cesó de manera inmediata.

“Son unos cinicazos”, enfatizó.

López Obrador declaró que la ley electoral impugnada no afecta en nada al funcionamiento del INE y que la reforma propuesta busca obtener algunos ahorros, “aunque no mucho”.

El Presidente añadió que la reforma está acotada y no puede ir en contra de la Constitución.

“Quería ir a fondo, pero bloquearon la reforma constitucional, ya que iría en contra del dinero de los partidos y de la burocracia dorada”, subrayó.

López Obrador afirmó que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, lo cual es una inmoralidad. Él destacó que el señor Jacobo gana 120,000 pesos, lo que debe ser más de lo que él mismo gana.

El Presidente de México defendió el derecho de la oposición a manifestarse libremente, pero también destacó la importancia de que tengan información y elementos para formar sus opiniones. López Obrador criticó a los medios de comunicación por no dar a conocer información relevante sobre la reforma y los acusó de ser cómplices.

Finalmente, López Obrador destacó que su gobierno ya ha logrado mucho en cuanto a la transformación y limpieza de la corrupción en el país.

Entre los logros, destacó que se estableció el derecho a las pensiones para adultos mayores como un derecho constitucional y que se entregan becas a estudiantes de escasos recursos.

También se canceló la condonación de impuestos y se definió el reparto de utilidades, entre otros logros. Sin embargo, el Presidente lamentó que no se haya podido llevar a cabo la reforma constitucional que quería debido a la falta de mayoría calificada en el congreso.