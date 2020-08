Después de conocer la demanda de Emilio Lozoya, el expresidente Felipe Calderón aseguró estar verdaderamente tranquilo y, dijo, es un perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues desde el Ejecutivo se está actuando en contra de quienes son sus adversarios o en algún momento se han opuesto al político tabasqueño.

“Por supuesto que yo estoy aquí, aquí vivo, estoy a las órdenes de todo, en un juicio apegado a derecho, estoy perfectamente claro, verdaderamente tranquilo. Lo que estamos presenciando es una persecución política, en la que el Presidente está produciendo la ley”, afirmó Calderón.

En entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leyva, Calderón Hinojosa acusó una persecución, una revancha y una venganza en su contra; aseguró que López Obrador no tiene nada que perdonarle, porque en 2006 él le ganó limpiamente la Presidencia de la República y afirmó que el tabasqueño sí trae algo en su contra, como un rencor, una amargura o algún agravio, por eso la venganza en contra de él.

“Todos esos pensamientos de López Obrador están alineados en esta demanda, algunas con razón; en mi caso, sin ella, absolutamente lo niego y es una persecución política, no tiene sustento, ni pies ni cabeza, es una persecución, una revancha, una venganza. Dice el Presidente que ya me perdonó, no tiene nada que perdonarme (…) le gané limpiamente, como su propio equipo reconoció, y además, dice el dicho popular que aclaración no pedida, confesión manifiesta. Yo creo que sí trae algo ahí, un rencor, una amargura, un agravio, qué sé yo, porque se está viendo una venganza contra mí”, aseguró.

Agregó que, pese a que Odebrecht tiene juicios de sobornos en Brasil y Estados Unidos sobre diversas administraciones e incluso titulares de gobiernos, él es uno de los Presidentes en el mundo que no fue mencionado, porque nunca le dieron ni un centavo partido por la mitad y nada de las acusasiones en su contra se pueden probar.

“Soy uno de los presidentes en el mundo que nunca Odebrecht mencionó, porque nunca me dieron un centavo, y porque nada me pueden probar de eso y porque tengo mis cuentas abiertas; por cierto, hablando de efectivo, yo no soy alguien que maneje su vida en efectivo, yo sí tengo cuentas bancarias y tengo tarjetas de crédito y pago mis impuestos, pero eso es otro tema”, aseguró el michoacano.

Dijo que apela a que la capacidad de la autoridad judicial, en este caso del fiscal Gertz Manero, salga a flote, “lo que hemos visto es un proceso inducido por el Presidente”.