Hay confianza en las instituciones

Al ser cuestionado López Obrador acerca de si no le preocupa dejar el país militarizado al siguiente gobierno, el presidente enfatizó la gran aceptación con que cuentan las Fuerzas Armadas de México; “Ejército y Marina son instituciones muy consolidadas y respaldadas por los ciudadanos”, indicó al dar a conocer los porcentajes de valoración con que cuentan estas instituciones.

El Ejército cuenta con el 85.1% de aceptación entre la población, la Guardia Nacional tiene un 76.8% y la Secretaría de Marina un 88.3%: “Si el gobierno que represento estuviera pensando en la tortura, en la guerra, en el ‘Mátalos en Caliente’, entonces sí habría preocupación, pero no, nosotros vamos siempre a respetar la vida y esa mística está en las Fuerzas Armadas,”, indicó.

El presidente destacó que “se está avanzando mucho en ese propósito, por eso nos criticaron mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de (Joaquín) Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión; ¿por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, y esto no lo entienden los autoritarios ‘facistoides’, quisieran resolver todo con el uso de la violencia, y todavía hay quienes cuestionan. Tengo mi conciencia tranquila,” concluyó.