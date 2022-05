ciudad de México, 19 de mayo 2022.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, alertó que la campaña anticipada está desatando “fanatismo” y crispación entre los diferentes grupos de simpatizantes de los aspirantes presidenciales de Morena.

Muestra de ello, dijo, es la agresión que sufrió el canciller Marcelo Ebrard de parte de un grupo de personas que apoyan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

En este sentido, reconoció que increpar a Marcelo Ebrard prende los “focos rojos” por lo que recomendó cuidar el discurso y la unidad al interior de Morena, porque sólo eso, dijo, nos puede garantizar la continuidad del movimiento en el gobierno.

En entrevista, Monreal Ávila hizo un llamado a todos y todas las simpatizantes de Morena a no profundizar en las disputas internas porque sólo la unidad permitirá sortear el reto que representan los comicios presidenciales ya que Morena no tendrá un “día de campo” porque en el 2024 vez el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en la boleta y habrá una oposición “real y competitiva”.

“Por eso la contienda en Morena interna tiene que ser muy cuidada, porque yo no creo que sea como dicen algunos un día de campo para Morena, no creo, a pesar de la fuerza que tiene el presidente de la República, pero él ayudará a impulsar como lo está haciendo ahora en las elecciones locales, pero en la contienda del ’24 será diferente, porque él no estará en la boleta a pesar de que tenga una enorme influencia en el partido”.

Al cuestionarle sobre sus aspiraciones presidenciales el zacatecano reiteró que no tiene un plan “B”, porque su lucha la dará al interior de Morena para ganar a la buena la candidatura por lo que tampoco aceptará un premio de consolación.

Incluso Ricardo Monreal señaló que si alguien intenta excluirlo “voy a luchar por incluirme, no estoy pensando en luchar fuera de Morena”, mencionó.