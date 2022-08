México, 5 de agosto 2022.- La piratería ya alcanzó también a los alimentos. Pues debido al continuo incremento en el precio de las tortillas, ya hay lugares donde se vende este producto de baja calidad y con otros ingredientes.

Las tortillas tradicionales se hacen en las tortillerías establecidas formalmente y así se puede saber que cuentan con todos los permisos y respetan las normas de calidad en la elaboración de alimentos.

Para la elaboración de tortillas originales suele utilizarse 100 por ciento masa de maíz nixtamalizado, aunque la receta de cada molinero y tortillero difiere, ya que algunos agregan un poco de harina de maíz a la masa.

No obstante, las tortillas piratas son elaboradas con más olotes y no con maíz.

Actualmente existe un proyecto para modificar la NOM-187, que regula la elaboración de tortillas, para que las tortillerías estén obligadas a informar a los consumidores los ingredientes que usan para preparar sus tortillas.

Estados que venden las tortillas pirata

Arturo Javier Solano Andalón, presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco, dijo que, aunque aún no hay reportes en Jalisco, sí sabe de otros estados donde se oferta la tortilla hecha de otros ingredientes que incluso pueden poner en riesgo la salud.

Los estados del país donde se han detectado casos de venta de tortilla pirata son Durango, Coahuila y Sinaloa.

Contrario a las tortillas tradicionales, las pirata son hechas por personas que no tienen la capacitación adecuada y en lugares que nos son los ideales para elaborarlas y con ingredientes como harina de maíz y no maíz nixtamalizado, agua que puede ser no potable y maquinaria no adecuada o limpia.

Encarecimiento

De acuerdo el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el precio promedio a nivel nacional del kilo de tortilla fue de 20.84 pesos, con el valor más alto en Hermosillo, con 27.33, y el más bajo en Tlaxcala, con 16.

En Jalisco el precio promedio de la tortilla, según la Secretaría de Economía, es de 22 pesos, aunque el representante de los tortilleros dijo que se vende hasta en 25 pesos.

A continuación te decimos qué hacer para identificar las tortillas de buena calidad y evitar caer en estos alimentos pirata.

Verificar el lugar donde se compran

Se recomienda comprar las tortillas en lugares establecidos donde puedas ver las condiciones de higiene y elaboración. Normalmente las tortillas piratas no se venden en tortillerías formales, pues se reparten principalmente en taquerías y tienditas de barrio.

Hay más posibilidad de que las tortillas pirata se vendan en tienditas, carnicerías, pollerías, recauderías, farmacias ycualquier negocio que no sea una tortillería formal.

El precio es clave

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta el precio. El precio de un kilo de tortilla ronda los 22 pesos en promedio en Jalisco, pues según los tortilleros su costo de producción promedia los 18 pesos, de ahí que si te la venden más barata debes dudar de las materias primas que utilizaron para elaborarla.

En los supermercados su precio es ligeramente menor porque se hace con base en harina de maíz o esta subsidiada por los mismos establecimientos.

Checa consistencia, textura y olor

También debes de tomar en cuenta la consistencia, textura y olor. Las tortillas son redondas y lisas de un lado, del otro lado son suaves con una fina capa de masa. Debes tomar en cuenta que su textura no sea demasiado rugosa o seca.

Verifica condiciones sanitarias

Arturo Solano Andalón, presidente de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla, aseguró que en Jalisco no se vende tortilla pirata, pero sí donde se elabora en malas condiciones de calidad e higiene.

“Aquí en el estado de Jalisco no tenemos ningún tipo de reporte de ese tipo, ni nos hemos dado cuenta con los diferentes compañeros del gremio, en Jalisco. Se está trabajando normal”, afirmó.

El dirigente de los tortilleros reconoció que hay lugares donde se vende el kilo de tortilla por debajo de sus costos de producción, lo que representa una competencia desleal, pero se trata de tortilla de dudosa calidad y malas condiciones sanitarias.

“Gran parte de las tortillas que se vende por las calles casa por casa, en algunas tiendas de abarrotes, carnicerías en mucho o gran parte no se vende en las condiciones de higiene adecuadas pudiendo causar un daño a la salud pública”, afirmó.