El presidente de México propuso a Graciela Márquez Colín, actual titular de la Secretaría de Economía, como consejera del Inegi

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes anunció a la actual secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, como su propuesta para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); quien la sustituirá será la diputada federal Tatiana Clouthier, explicó.

“El día de hoy envío el nombramiento a la Cámara de Senadores, de Graciela Márquez Colín, para que sea miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, actualmente se desempeña como secretaria de Economía, la va a sustituir Tatiana Clouthier Carrillo”, indicó el mandatario.

López Obrador explicó que el Congreso tiene que ratificar el cargo que propone para la actual secretaria de Economía, pero el el caso de Clouthier no.

“En el caso de Graciela su cargo tiene que ser ratificado por el Congreso, en el caso de Tatiana , su llegada a la secretaría de Economía, no”.

El mandatario mexicano aseguró que las mujeres propuestas a estos cargos tienen el distintivo de la honestidad, y es lo que más importa en su gobierno.

“Son mujeres con un distintivo, la honestidad, que es lo que más nos importa, porque repito nada dañó más al país que la corrupción”, señaló.

Además, López Obrador aseveró que las propuestas a estos cargos no tiene que ver con la cuota de género, sino tiene que ver con que en el servicio público haya gente honesta.

“No es una cosa que tenga que ver con la cuota de género, tiene que ver con la necesidad de tener el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad”, expresó el presidente.

Clouthier es hoy por hoy una de las mujeres más influyentes en la política mexicana, junto con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Olga Sánchez Cordero, la primera secretaria de Gobernación de México.

El presidente mexicano se refirió a la futura secretaria de Economía como una mujer de principios, honesta con integridad.

“Tatiana Clouthier es una mujer con principios con integridad, honesta y va ayudarnos para que se siga promoviendo la actividad económica”, explicó.

La actual diputada federal fue la jefa de campaña del ahora presidente López Obrador.

Clouthier es hija del connotado político Manuel Clouthier, que fue candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) en la elección presidencial del 1988. En dicho partido militó hasta el 2005, cuando renunció al partido argumentando diferencias ideológicas. A pesar de que llegó al Congreso de la Unión por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena), en reiteradas ocasiones ha explicado que no tiene la intención de ser militante de dicho partido.

“Salí del PAN en el 2005, o sea ya casi son 15 años, ya hace casi 15 años que me uní al partido más grande de este país, ese partido se llama México, y me fui a trabajar en la construcción de la ciudadanía, para que supiera cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, por qué es importante cumplir con la ley… sí, estoy unida al partido más grande de este país, y se llama México”, contestó a Infobae México en una entrevista, publicada en febrero pasado.

Después de que López Obrador ganará las elecciones presidenciales en 2018, se especuló que Clouthier podría ser la titular de una las secretarías de la actual administración, pero ella optó por ocupar su curul en la Cámara de Diputados, lo que despertó suspicacias de un posible distanciamiento entre ellos, sin embargo, lo negó tajantemente.

“A lo mejor se percibió que había como un distanciamiento, vuelvo a lo mismo, yo soy diputada, yo estoy trabajando en el Poder Legislativo, no en el Poder Ejecutivo, cómo me quieren ahí metida todo el día, por qué quieren encontrar problemas donde no hay”, respondió en aquella ocasión.

Sobre la oposición que ha manifestado en algunas decisiones de López Obrador, dijo: “Digo no, cuando es no, y digo sí, cuando es sí, y eso no quiere decir que lo quiero más, entonces nunca hay un sí de más, nunca hay un no de más, simplemente es lo que es, los no; no hay que contarlos, hay que contar simplemente cuál es el proyecto en común.

“Soy una gran promotora de lo que estamos haciendo en esta Cuarta Transformación desde el espacio del Congreso. Y claro que tengo una relación excelente con el presidente”, aseguró la próxima titular de la Secretaría de Economía.