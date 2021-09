El presidente López Obrador aseguró que no era buena idea tomar postura en el tema del aborto, de la Objeción de conciencia y de las determinaciones que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.

En la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, habló sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró como “contraria a la ley”, el sobreponer la Objeción de conciencia al derecho a decidir respecto a las mujeres y personas gestantes que quieren abortar.

“Tengo que ser respetuoso, tengo que respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

Explicó que, por ser un tema que genera tanta polémica, procura no opinar. “Respeto las decisiones de las instancias legales y soy respetuoso de todos, de creyentes y no creyentes”, abundó.

Por último, dijo que no es Poncio Pilato y que no se está lavando las manos, pero piensa que conviene que en este tema, no tome partido.