Un regreso a clases en medio de la tercera ola de COVID-19, mejora en los pronósticos para la economía y aumento en la pobreza, esta es la fotografía en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá su Tercer Informe de Gobierno en el marco del inicio de la LXV Legislatura.

Como estipula la Constitución, con el arranque de cada sesión ordinaria de cada año en el Congreso, el titular del Ejecutivo en turno debe presentar un informe sobre el estado de la administración pública de la República.

Y, ¿cómo llega AMLO a su Tercer Informe de Gobierno?

Economía

El año pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se desplomó 8.5 por ciento. Ahora, con una tercera ola de COVID-19, el mandatario ha asegurado que para este 2021 se estima un crecimiento de la economía del 6 por ciento.

“Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento. No hemos contratado deuda pública adicional y, como no sucedía en tres décadas, el peso no se ha devaluado”, ha dicho durante sus ‘mañaneras’.

¿Estos datos lo respaldan? El Banco de México (Banxico) estima, en su escenario central, que la economía crecerá por 6.2 ciento en 2021. Esto se traduce en una actualización al alza desde su pronóstico previo.

Esta previsión responde a un crecimiento mayor al anticipado del PIB de México durante el segundo trimestre en el que la economía creció 1.5 por ciento.

Inflación

El control de los precios del gas LP ha favorecido los niveles de la inflación.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una variación anual de 5.58 por ciento en la primera quincena de agosto, su menor nivel desde la segunda quincena de marzo de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, el índice se encuentra por onceava quincena consecutiva por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual).

Empleos

La creación de empleos formales en el país acumuló su séptimo mes consecutivo de avances, toda vez que en julio se generaron 116 mil 543 plazas, con lo que el número de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó a 20 millones 291 mil 923 empleados.

Al país le faltan 438 mil puestos de trabajo más para recuperar el nivel prepandémico.

Seguridad y homicidios

En materia de homicidio doloso, en julio se informó sobre una reducción de 0.4 por ciento en promedio mensual respecto al último año de la administración de Enrique Peña Nieto.

Los tres meses con las mayores cifras de este delito en lo que va de la 4T han sido: marzo de 2020 con 3 mil 042,enero de 2020 con 2 mil 996 casos y mayo de 2021 con 2 mil 996.

Por otro lado, es en este sexenio donde se han registrado las dos cifras más altas en materia de feminicidios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en diciembre de 2018 y en mayo de 2021 se registraron 100 feminicidios en cada mes, representando así los máximos históricos en este delito.

Al respecto, la dependencia de Seguridad ha reiterado que “en el pasado no se registraba correctamente este delito. Fue en 2018 que se instrumentó una metodología para su medición”.

En contraste, en julio pasado se registraron un total de 66 feminicidios en el país, lo cual representa la cifra más baja de toda la administración.

A nivel nacional, en lo que va de este año, ha habido un total de 580 feminicidios.

Sobe el delito de secuestro, en enero de 2019 se tuvo el máximo histórico con 185 casos.

Sin embargo, se vio un contraste entre diciembre de 2018 -cuando AMLO entró a la Presidencia- y julio de este año con una disminución de 54 por ciento.

Para julio de este año, la incidencia delictiva del fuero federal fue a la baja y se logró una reducción de 27.8 por ciento en comparación con el último año del Gobierno pasado, según autoridades.

Crece la pobreza en México en la 4T

De acuerdo con el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza mostró un aumento de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento.

En tanto, el número de personas en esta situación se elevó de 51.9 a 55.7 millones de personas.

En términos de pobreza extrema, el aumento registrado corresponde a 1.5 por ciento, es decir, pasó de 7.0 por ciento a 8.5 por ciento. El número total de personas es de 10.8 millones.

Las entidades con el mayor aumento de población en situación de pobreza fueron: Quintana Roo, con un aumento de 30.2 por ciento a 47.5 por ciento; Baja California Sur, con un incremento de 18.6 por ciento a 27.6 por ciento; y Tlaxcala, con un alza de 51 por ciento a 59.3 por ciento. Esto representa 17.3, 9.0 y 8.3 puntos porcentuales, respectivamente.

Al respecto, el presidente tiene (una vez más) otros datos.

López Obrador desestimó los resultados publicados por el Coneval en el reporte Medición multidimensional de la pobreza en México.

“Fue por la pandemia. El Coneval tiene formas de medir de otra manera, otros indicadores. Yo respeto, pero es indudable que la gente está recibiendo apoyo (…). No acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos”, sostuvo.

Vacunación y COVID-19

Con datos al 31 de agosto, el número de personas inoculadas es de 57 millones 798 mil 967.

Son 33 millones 922 mil 392 las y los que cuentan con el esquema de vacunación completo y 23 millones 876 mil 575 personas con nuevos esquemas.

El lunes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que se liberaron seis lotes con la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19.

Dichos lotes fueron envasados en el Estado de México por la farmacéutica Laboratorios Liomont.

Estos seis lotes representan la liberación más grande hecha por la Cofepris desde el 28 de mayo, fecha de la primera liberación.

En junio, México dejó de ser el peor país para vivir en la era COVID, según el Ranking COVID de Resiliencia de Bloomberg, que analiza el manejo de la contingencia sanitaria en 53 naciones del mundo.

Nuestro país se ubicó en el lugar 34, mientras que Argentina se encontró hasta el fondo del listado: es decir, fue la nación que tiene los peores índices en el manejo de la enfermedad.