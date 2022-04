El gobernador de Texas, Greg Abbott, reconoció a los gobernadores mexicanos con los que firmó acuerdos para frenar la migración a cambio de poner fin a las inspecciones que obstaculizan el transporte de mercancía.

Pero el republicano aprovechó para decir que el estado que encabeza hizo más en dos días que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 15 meses para “asegurar la frontera”.

Last week, the Lone Star State & neighboring Mexican states entered historic agreements to secure BOTH sides of the border.

Texas did more in two days to secure the border than Biden has done in 15 months. pic.twitter.com/ojKovNvwfi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 20, 2022