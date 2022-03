Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró las declaraciones del empresario Carlos Slim, quien hace unos días consideró como “una tontería” por parte de los empresarios sostener una confrontación con el actual Gobierno Federal.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador dijo que debe existir un respeto hacia la investidura del presidente de la República, y dejó en claro que el pueblo mexicano lo eligió de forma legítima.

Celebro lo que dijo Carlos Slim: tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. A mi no me impuso la cúpula económica, como era antes, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo; soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo”, dijo.