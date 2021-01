El titular del INE, Lorenzo Cordova, dijo que las mañaneras deberán suspenderse desde abril y hasta que se realicen las elecciones.

Y AMLO le dijo que le están quitando el derecho de información a la gente, y lanzó duras acusaciones en su contra.

“Nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado”, dijo.

“Él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley”, agregó.

Andrés Manuel López Obrador reaccionó duramente ante las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien dijo en un evento público que desde abril deberán suspenderse las conferencias de prensa mañaneras del mandatario federal.

Durante su participación en una conversación virtual organizada por el Colegio de México, el titular del INE consideró que las mañaneras son propaganda gubernamental, y no pueden estar vigentes en el periodo electoral.

“Las conferencias mañaneras del Presidente de la República, se asume, son un espacio no sólo de información, sino también de promoción de sus logros de Gobierno. Su transmisión íntegra es considerada como propaganda gubernamental”, dijo Córdova.

En ese sentido, el consejero del INE recordó que la Constitución Mexicana establece que toda propaganda electoral debe dejar de difundirse durante las campañas electorales, por lo que las conferencias presidenciales deberán ser suspendidas durante los meses de abril y mayo.

Ante esa expresión de Lorenzo Cordova, esta mañana AMLO criticó esa postura, que dijo es de mucha intolerancia y busca censurarlo.

“Realmente es una actitud de mucha intolerancia, ¿cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación?, ¿cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional.

Y de paso, lanzó durísimas acusaciones en contra del titula del INE.

“Que no se preocupe el director del INE, no somos iguales, nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley”.

“Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia, al contrario, vamos a promoverla, ¿qué significa eso en la práctica? Que el Gobierno no actúa en los procesos electorales, que no se utilice el presupuesto del Gobierno como lo hacían ellos, y como él lo sabe y se quedó callado y nunca protestó que se utilizaban recursos públicos”, dijo AMLO.