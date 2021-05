El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todavía le queda seis años del gobierno, debido a que él trabaja 16 horas diarias y no 8, ya que eso le ayuda a tener más tiempo.

Aclaró que formalmente le quedan tres años, pero serán seis porque trabaja el doble. Además, aseguró que seguirán transformando al país y que lo ha logrado sin violencia.

López Obrador también dijo que si el pueblo quiere que siga estará los años que le faltan, ya que él no va a estar en ese puesto si no tiene el apoyo y que el pueblo no esté de acuerdo, se irá a Palenque, Chiapas.

También mencionó que la cuarta transformación está arrancando de raíz a la corrupción y que lo están logrando de manera pacífica y sin violencia, y que sería muy difícil que los gobiernos corruptos vuelvan, ya que el pueblo ha cambiado de mentalidad, que tiene una conciencia cívica muy importante.

¿Cómo llegó AMLO a la presidencia?

Cabe recordar que, Andrés Manuel ganó las elecciones del domingo 1 de julio de 2018 como presidente de México por el partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena). Siendo hasta el 1 de diciembre de ese mismo año que se convirtió en el mandatario mexicano.

Compitió con Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN); José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional; y con Jaime Rodríguez Calderón, independiente.

Más datos sobre Andrés Manuel

Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitlán, Tabasco. Es licenciado en Ciencias políticas y administración pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estuvo casado con la fallecida Rocío Beltrán Medina, de 1979 a 2003, con quien tuvo tres hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso.

En el año 2006, contrajo matrimonio con Beatriz Gutiérrez Müller, y tienen un hijo llamado Jesús Ernesto.