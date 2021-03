A prácticamente un año de la emergencia sanitaria en nuestro país, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que trabajar como un solo sistema de salud -que antes estaba fragmentado- ha sido clave para atender la pandemia y aplicar de manera efectiva la política de cero rechazos a pacientes con coronavirus.

Durante el Primer Informe de Actividades de José Miguel Ángel Van-Dick Puga, Representante del Seguro Social en Morelos, Robledo Aburto señaló que México logró una amplia reconversión hospitalaria que ya ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Por lo cual, hizo un reconocimiento al personal de salud que se ha convertido en el protagonista en el combate a la pandemia, y al trabajo en equipo con el gobierno de Morelos.

“Desde antes del covid ya había una discusión sobre esto, sobre cómo se tenía que lograr una suerte de universalidad en el tema de la profesionalización, de la formalización del tema laboral, de la infraestructura y demás.

“Y fue esa política la que logró que nos pusiéramos para trabajar como un solo sistema de salud, no independiente, no pensando que el IMSS iba a atender a sus derechohabientes y el ISSFAM solamente al personal de las fuerzas armadas o el ISSSTE y la Secretaría de Salud, no, había que trabajar juntos y así lo hemos hecho.

“Todo un sistema de salud, todo el tiempo, en todos lados, combatiendo a la misma enfermedad.