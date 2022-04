Desde hace 28 días, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó la vacuna Pfizer contra Covid-19 para menores de 5 a 11 años, de acuerdo con un oficio relacionado con el juicio de amparo 1380/2021.

Sin embargo, ni la Secretaría de Salud federal ni el encargado de la estrategia nacional contra Covid-19, el subsecretario Hugo López-Gatell, han difundido esta aprobación.

“El 3 de marzo del año en curso, esta Comisión emitió la Autorización para uso de emergencia (autorización temporal) de la vacuna Pfizer–BioNtech covid-19 Vaccine para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante”, explica la Cofepris en el oficio enviado al Juzgado Segundo de Distrito de Oaxaca.

Padres de familia que han tramitado amparos para vacunar a sus hijos critican que las autoridades hayan “escondido” la aprobación de Cofepris.

“Me parece una bofetada por parte del gobierno federal a todos los padres mexicanos que estamos angustiados por la salud de nuestros niños (…) No quieren comprar más vacunas, esa es la realidad”, asegura la abogada Alma Franco, madre de dos menores amparados en Oaxaca.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido durante toda la pandemia que no es necesario vacunar a menores de edad porque no hay evidencia científica. El subsecretario Hugo López-Gatell publicó en diciembre pasado: “No tiene justificación de salud pública la vacunación en ese sector porque las vacunas no modifican sustancialmente un riesgo de por sí bajo”.

Sin embargo, expertos aseguran que en las dos últimas olas de contagios, los fallecimientos de menores aumentaron de manera significativa.

“En México, el mayor número de muertes por Covid-19 en el grupo de edad de 5 a 11 años se registró durante la tercera y cuarta ola, esto es imperdonable, porque para entonces ya era posible vacunarlos y esto se hubiera podido prevenir, es una situación terrible”, asegura Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.

“La revista The New England Journal of Medicine publicó que durante la ola Ómicron en Estados Unidos, la vacunación redujo el riesgo de hospitalización entre niños de 5 a 11 años en un 68%, entonces, no es posible que alguien siga creyendo el discurso absurdo de López-Gatell y del secretario de Salud de que no hay evidencia”, agrega.

Durante meses, López-Gatell se escudó en que la Organización Mundial de la Salud no había aprobado la vacunación para menores entre 5 y 11 años. Cuando ocurrió, el siguiente pretexto fue que Cofepris no había dado el visto bueno. Desde hace 28 días está autorizada y Gatell no lo ha informado.

“Nuestro país, hasta el momento, no ha anunciado la compra de una sola dosis de vacunas pediátricas, la excusa era que no estaban aprobadas, ahora sí lo están y lo ocultaron (…) El problema central es que el gobierno imaginó que con la vacunación del 80% de la población adulta estaba solucionado el problema y no, esa no es la cobertura suficiente para detener repuntes nuevos y defunciones”, explica Ximénez-Fyvie en entrevista con Latinus.

De acuerdo con el oficio de Cofepris, la dosis para la población de 5 a 11 años es de 10 mcg administrada en un esquema de dos dosis con un intervalo mayor o igual a 21 días de diferencia.