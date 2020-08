MIAMI, 28 de agosto.— Joaquín Ricalde Magaña, hermano de Julián, ex alcalde de Benito Juárez (Cancún), falleció la mañana de este viernes al estrellarse el pequeño avión que piloteaba en el condado Broward, en la zona de Miami, Florida.

Además de Joaquín Ricalde, murió una segunda persona que lo acompañaba en el vuelo.

Alrededor de las 9 a.m. la policía de Broward recibió reportes de un avión que se había estrellado en 1781 South Park Road, en Pembroke Park. Los equipos de rescate descubrieron dos cuerpos: uno de el piloto y el otro de un pasajero, dijo el portavoz de la policía Don Prichard.

El avión es de siete puestos y está registrado a la compañía Conquest Air Inc, una empresa de carga con sede en Miami Lakes.

Según su sitio web, Conquest Air es una aerolínea de carga con servicio diario a las Bahamas.

Video de WPLG Local 10 muestra el avión estrellado junto a un edificio de almacenamiento y una carpa amarilla que cubre parte del avión. El edificio parece tener algunos daños en un lado y al menos una ventana rota. Lo que parece ser la hélice del avión está a unos pasos del accidente.

Orlyn Andino, que trabaja cerca de la escena, dijo que escuchó lo que sonó como una explosión. Cuando miró hacia arriba, vio que el avión golpeó la parte superior del edificio de almacenamiento antes de que se derrumbara y se estrellara contra el terreno.

Él y otros que presenciaron el accidente llamaron al 911 y se apresuraron a ayudar, pero ya era demasiado tarde, dijo. Las dos personas dentro del avión estaban muertas, dijo.

La FAA dijo que el avión había salido del aeropuerto Pompano Beach Air Park, ubicado en 1001 NE 10th St. El aeropuerto es propiedad y está operado por la ciudad de Pompano Beach y es una instalación de uso público, según su sitio web.

La FAA dijo que aún no está claro cuántas personas estaban a bordo del avión o hacia dónde se dirigía el avión.

Conquest Air expresó que su “preocupación es los pilotos y sus familias”.

“Continuaremos trabajando con las autoridades pertinentes para obtener más información sobre esta situación”, dice el comunicado.

Según el comunicado, la aeronave accidentada no la utilizan en la “operación normal de carga”.

