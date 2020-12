“¿Ya nos vamos a llevar así? (Para saberlo)”, le pregunta el periodista al presidente y le asegura que él no va a tener “el mismo final” que Juan Bustillos (quien se suicidó).

Al informar que suspendería su gira de fin de año por la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la “prensa fifí”, a la que “no le gusta nada de lo que hacemos” y mostró una caricatura de Hernández en La Jornada, en que aparece el periodista Joaquín López Dóriga con un cartel que dice “AMLO malote, regrésame el chayote”.

“No voy a salir, vamos a suspender esa gira por la ciudad para evitar que haya una aglomeración o que se reúna mucha gente y que pueda haber contagio. Vamos a esperarnos para ir después”, indicó el mandatario.

“De todas maneras, nos vamos a estar comunicando desde aquí todos los días, hasta el 24 en la mañana, incluido también el 31 en la mañana. Entonces, vamos a estar aquí informando constantemente”, anotó.

“Pero consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos. Porque es como una caricatura que vi ayer de Hernández, ¿por qué no la pones?, que es buenísima: ‘AMLO malote, regrésame el chayote.’ Ya, quítenla”.

“Entonces, bueno, hay libertad, ¿verdad? Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto de cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica. Que viva la libertad”, argumentó el mandatario.

La respuesta no tardó en llegar. A través de Twitter el comunicador consideró que el presidente se estaba burlando de él, pero “no me doblarán ni me callarán“.

Lo anterior, porque aseguró que a AMLO le molestó su columna publicada este día, en la que sostiene que “la pandemia está fuera de control en los muertos, los casos y en el discurso oficial”.

En un enlace para sus redes sociales, López-Dóriga agregó que él no va a tener “el mismo final” que Juan Bustillos (quien se suicidó). Y agregó que Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil -el primero mostró el cartón en la mañanera y el segundo lo difundió en sus redes- “me hacen los mandados” porque dijo que él tiene 52 años “en esto” y “voy a seguir”.

“¿Ya nos vamos a llevar así? (Para saberlo)”, preguntó López-Dóriga, quien añadió que él nunca se ha burlado del presidente.

Al respecto, el ex presidente Felipe Calderón tuiteó:

Mi solidaridad con Joaquín @lopezdoriga. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) December 22, 2020

El monero Hernández se mofó así:

Toda mi solidaridad con @lopezdoriga, faro de honestidad periodística. — Hernández (@monerohernandez) December 22, 2020

Este hecho provocó múltiples reacciones en redes sociales que llevaron el tema hasta los trending topics del día: