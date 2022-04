El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez porque no se logró que el 40 por ciento del electorado participara como lo exige la Constitución.

Después de que ayer MILENIO reveló que el dictamen eliminó 21 páginas en las que exhibían la falta de integridad electoral, esta mañana fueron incluidas en la sentencia donde se desechaban las quejas de todos los partidos políticos, lo que no fue bien visto por las magistraturas que desde ayer pidieron no incluirlo.

Asimismo, con un sorpresivo cambio, que llevó a una mayoría de votos, se aprobó dar vista a las instancias correspondientes para que investiguen y deslinden responsabilidades de las y los servidores públicos que de manera reiterada incurrieron en posibles delitos electorales.

El conteo confirma la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón expuso, primero, la inviabilidad jurídica para conceder las quejas de los partidos de oposición que buscaban la nulidad del proceso, pues ya era inválido desde que sólo alcanzó 16 millones 502 mil 636 votos, el 17.77 por ciento de participación del 40 por ciento necesario por lo que, por lógica “no se puede invalidar lo que no tiene validez”.

Después leyó el apartado de integridad electoral que había descartado y que retomó esta mañana, en donde exhibió que el INE recibió 323 quejas por uso indebido de recursos públicos y de procedencia ilícita, vulneración a la imparcialidad y neutralidad por parte de personas servidoras públicas e irregularidades el día de la jornada de votación como posibles acarreos.

Por lo que concluyó que todos estos obstáculos e irregularidades en el proceso “impactaron en la calidad democrática de la revocación de mandato”, lo que informó en sesión solemne frente a los titulares del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Secretaría de Gobernación(Segob) que seguiría su proceso ante las instancias correspondientes.

Las irregularidades y constantes violaciones cometidas en el proceso de revocación de mandato, así los desacatos de personas servidoras públicas de primer nivel, enfrentaron a las y los magistrados de la Sala Superior quienes dividieron sus posicionamientos entre quienes exigieron que se investiguen posibles delitos electorales y los que consideraron la postura como “precipitada”.

Uno de los posicionamientos más firmes fue el de la magistrada Janine Otálora quien calificó el proceso como “un acto fallido de democracia”, sostuvo que era responsabilidad de la Sala Superior dejar sustento de “los actos que alejaron la participación y que sean evidenciados para que no se repitan” y para que las herramientas de participación democrática “dadas a la ciudadanía no sean desvirtuadas”.

Hizo una relatoría de todo el proceso y los obstáculos que se vivieron, entre los que destacó la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de seis consejeros del INE, así como la actitud del Poder Legislativo “reticente a cumplir con las reglas que ellos mismos promovieron”, “dañó el Estado de derecho y el valor democrático de este ejercicio”.

Y consideró indispensable “reivindicar el mecanismo para revocar el poder político ante la pérdida de confianza y legitimidad, pues no se puede permitir que se corrompa transformándolo en ratificación, pues esta vez, hemos asistido a una revocación promovida por los actores pasivos, corrompiendo el principio esencial”.

Otálora calificó como “muy grave” que desde la etapa de recolección de firmas y hasta el día de la votación, funcionarios públicos violentaron las leyes y las decisiones del TEPJF y de la Corte.

“La ley prohíbe la propaganda gubernamental, norma que no fue cumplida; la corte determinó que la promoción es solo del INE, lo que fue ignorado. Pensábamos que nuestra democracia estaba blindada pero aparecen hoy malas prácticas del pasado. Sería la advertencia del debilitamiento de nuestras instituciones e implicarían un enérgico llamado para defender las conquistas por las que se ha luchado.

“No podemos permitir que este ejercicio se convierta en un experimento para futuros procesos electorales. El hecho de que los más altos servidores públicos reten a las instituciones no es un buen augurio, la legitimidad democrática no última con obtener una mayoría de los votos y no puede dejarse de lado el riesgo democrático al desalentar la participación ciudadana con el amago de que pueda anularse, este proceso exige mesura de todas y todos”.