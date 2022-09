Ciudad de México, 28 de septiembre 2022.- Uber llevó a cabo la segunda edición de su foro “Ciudades en Movimiento”, espacio que tuvo como propósito fortalecer la colaboración ante a los retos y desafíos que enfrentan las ciudades en camino a un desarrollo urbano sostenible, incluyente y en constante transformación digital y tecnológica.

Dara Khosrowshahi, CEO global de Uber, inauguró el evento a través de una intervención virtual en la cual dijo, “En Uber, hemos sido testigos de cómo la tecnología puede acercarnos y crear nuevas oportunidades para todos. Para nosotros, resulta fundamental saber cómo las personas ven en Uber la opción de ganar en sus propios términos, con más de 200,000 socios conductores y repartidores en México. Es por ello que hoy abrimos un espacio para discutir y escuchar nuevas ideas que nos puedan ayudar a seguir adelante. Los desafíos que enfrentamos en nuestras ciudades son variados y complejos, pero estamos seguros que la mejor manera de enfrentarlos es trabajando en conjunto: industria, gobierno y sociedad civil”.

La interacción de lo público y lo privado en materia de movilidad, innovación y política pública contra la violencia de género, el auge del e-commerce y el nuevo escenario del trabajo, fueron los temas que se abordaron a través de cinco mesas de diálogo, mismos que generaron conversaciones con ideas e iniciativas para el futuro de las ciudades.

Los especialistas del primer panel coincidieron en la colaboración público-privada como factor clave para hacer frente a los desafíos de movilidad urbana en las grandes ciudades. Mientras que en la segunda mesa, se reiteró la relevancia de la tecnología como catalizador para el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. “El futuro demanda la participación de todos para seguir impulsando nuevas soluciones que sean más inclusivas, modernas y sustentables promoviendo ciudades inteligentes que incidan directamente en el bienestar de los mexicanos,” dijo Daniel Colunga, director general de Uber Eats México.

En el evento también se destacó la importancia que juegan la tecnología y el sector privado en el diseño e implementación de políticas públicas para prevenir, reducir y eliminar la violencia contra las mujeres. Ejemplos de ello son estrategias como Puntos Púrpura, una iniciativa integral de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del estado de Jalisco, y las funciones como el Código PIN en la app de Uber para verificar que una usuaria subió al vehículo correcto.

Finalmente sobre los retos del futuro del trabajo a nivel global y puntualmente en México, los ponentes reafirmaron la necesidad de un nuevo modelo regulatorio que considere todas las voces (socios conductores, socios repartidores, usuarios, plataformas digitales, academia y gobierno) en favor de la flexibilidad y acceso a protección social. Al respecto, la ex senadora de la República de Chile, Carolina Goic, señaló que “este no es un debate de todo o nada, sino de la creación de un nuevo esquema. La flexibilidad no significa desprotección, implica la búsqueda de alternativas que contemplen a los colaboradores de la economía gig y las diferentes formas de trabajo.”

“Se requieren diálogos y colaboraciones tripartitas: trabajadores por aplicación, plataformas digitales y gobierno. Queremos y creemos que juntos podemos avanzar a algo muy interesante y beneficioso para todos.” añadió Saúl Gómez, vocero y fundador de Ni Un Repartidor Menos. “Necesitamos soluciones innovadoras y creativas que busquen establecer mejores condiciones; marcos jurídicos que impulsen aún más el impacto de la tecnología. El gran desafío está en salir de los esquemas tradicionales absolutos”, concluyó Nicolás Sánchez, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Uber en México.

Ciudades en movimiento reunió a autoridades, representantes de repartidores y conductores por aplicación, empresas de la economía colaborativa y especialistas, como Salomón Chertorivski, diputado federal; Ingrid Avilés, country manager de Waze en México; Roberto Rocha, director general de VEMO; Pierre-Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO); Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos; Paola Lazo Corvera, titular del Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) del Estado de Jalisco; Luis Monsalvo, vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de la CONCAMIN; Luis Díaz Mirón, abogado y especialista laboral; Gustavo Gaviria, líder de la organización española “Repartidores Unidos”, entre otros.

Para cerrar el evento, Juan Pablo Eiroa, director general de la División de Movilidad de Uber en México, ratificó el compromiso de la empresa con el país y el sector público para la creación de sinergias en beneficio de las ciudades y sus habitantes: “Queremos fortalecer la colaboración frente a los retos actuales y así avanzar hacia un desarrollo urbano más sostenible, accesible e incluyente.”

Te invitamos a conocer más información sobre el foro y revivir las mesas de debate en: www.uber.com/ciudadesenmovimiento