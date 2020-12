“Un mamífero totalmente desconocido para la ciencia”: así es la nueva ballena hallada en aguas mexicanas

El cetáceo habría sido descubierto gracias a los sonidos que emite bajo el agua

En Ensenada, Baja California las noticias parecen ir un poco mejor para los habitantes del mar. Esto, debido a que investigadores detectaron una especie de ballena previamente desconocida en la costa occidental de México.

Dentro de una misión conformada por la sociedad de conservación Sea Shepherd y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), fue descubierta una nueva especie de ballena picuda.

De acuerdo a un comunicado de la organización, la mañana del pasado 17 de noviembre, científicos observaron tres ballenas picudas emergiendo en aguas cercanas. Los avistamientos ocurrieron a 161 kilómetros al norte de las islas San Benito de México, un grupo de tres islas remotas ubicadas aproximadamente a 482 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

La investigación estuvo a cargo del experto en este tipo de cetáceos: Jay Barlow, Gustavo Cárdenas Hinojosa del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Conanp y por Elizabeth Henderson, líder del Programa de Reconocimiento Acústico de Ballenas de U.S. Navy’s Naval Information Warfare Center Pacific (NIWC PAC).

Los científicos lograron captar imágenes y videos de los animales, por lo que decidieron colocar micrófonos especiales para grabar las señales emitidas por las ballenas.

“Los expertos en ballenas picudas, que son figuras destacadas en su campo, están “muy seguros” de que la evidencia fotográfica y acústica revela la presencia de una especie de ballena completamente nueva. El muestreo genético ambiental, realizado en el momento del avistamiento, se encuentra en análisis y se espera que demuestre definitivamente la existencia de esta nueva especie”, agrega el documento.

Por su parte, Barlow expresó su emoción al pensar que puede existir una ballena completamente nueva y desconocida para la zona y la comunidad científica.

“Vimos algo nuevo. Algo que no se esperaba en esta área, algo que no coincide, ni visual ni acústicamente, con todo lo que se sabe que existe. Simplemente envía escalofríos por mi columna vertebral cuando creo que podríamos haber logrado lo que la mayoría de la gente diría que es realmente imposible: encontrar un gran mamífero que existe en esta tierra y que es totalmente desconocido para la ciencia”, reveló.

La organización explicó que estas ballenas, como cada cetáceo, son capaces de emitir señales de ecolocalización bajo el agua muy particulares a su especie. Esto significaría que gracias a su comunicación, se podrá confirmar de manera confiable los tipos de ballenas picudas presentes en el área.

Dos años bajo la búsqueda de nuevas especies marítimas

Fue desde 2018 que algunos científicos registraron una señal acústica desconocida en las aguas al norte de las islas San Benito. La señal, llamada BW43, se había detectado previamente frente a la costa de California y los científicos creen que podría ser el sonido del zifio de Perrin.

No obstante, no existen avistamientos en vivo confirmados de esta especie, y se desconoce el tamaño de su población y el rango geográfico.

“El animal documentado en esta expedición es una ballena picuda, pero no es la ballena picuda de Perrin ni ninguna otra especie conocida. La señal acústica emitida por la especie desconocida no es BW43 ni ningún otro sonido conocido por la ciencia. El análisis inicial indica que las características físicas de las ballenas avistadas no coinciden con las de Perrin o cualquier otra especie conocida de ballena picuda”, expresa el comunicado.

“Para proteger adecuadamente algo, tienes que amarlo; y no puedes amar lo que no conoces. El descubrimiento de una nueva especie de ballena picuda demuestra cuánto misterio queda por descubrir en los océanos que nuestros capitanes, tripulaciones y socios de investigación luchan por defender”, puntualizó Peter Hammarstedt, Director de Campañas de Sea Shepherd.

Fuente : infobae