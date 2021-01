El funcionario ha estado involucrado en chismes amorosos y denuncias por “negligencia criminal”. Estos son sus 10 momentos más polémicos

El zar mexicano de la pandemia, Hugo López-Gatell inició el año como lo terminó. En medio del escándalo. Las fotos del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud en Zipolite, Oaxaca, sin cubrebocas ni sana distancia, causaron indignación y críticas, pues hizo caso omiso de su propia recomendación: “Quédate en casa”.

Esta no es la primera ocasión en que el funcionario es objeto de señalamientos. Durante casi toda la pandemia de COVID-19 ha estado bajo la lupa. López-Gatell, quien de no ser por la pandemia quizá muchos no lo conocerían, se convirtió en poco tiempo en el representante del sistema de Salud mexicano y en el vocero del informe técnico diario del avance de la enfermedad.

Lo anterior hizo que se ganara tanto enemigos como seguidores. Los últimos lo han defendido e inclusive llevado mariachis de felicitación; por el contrario, los primeros hasta lo han denunciado por negligencia.

Sin duda, su carisma y visibilidad en el país han sido inminentes, por ello, recordamos las cosas buenas, las malas y hasta los chismes de López-Gatell.

Su pasado como artista

Antes de ser uno de los funcionarios más populares de México, López-Gatell fue criado por sus padres: Francisco López-Gatell Trujillo, uno de los urólogos más importantes del país y Margarita Ramírez Duarte, una enfermera del hospital 20 de noviembre.

De acuerdo a EMEEQUIS, los padres inscribieron al pequeño Hugo al Colegio Madrid, una de las instituciones que tiene en su alumnado a descendientes de españoles que se exiliaron en México.

Ahí, el futuro subsecretario de Salud pasó sus años formativos y conoció a su mejor amigo Ruy López Ridaura, Luis Alfonso Figueroa y Jacobo Lieberman, hoy fundadores de Santa Sabina; así como a Luis Ernesto Martínez Novelo, ahora bajista de La Gusana Ciega.

Con estos músicos, López-Gatell también se vio envuelto en las bellas artes por un tiempo, pues formaron la banda “Cantera, la longitud de onda perfecta”, en donde el médico tocaba la flauta.

“Tenía perfil de líder, enorme carisma y calidad humana. Siguió el ejemplo de su padre, siempre sirviendo a la salud pública”, dijo a la publicación el periodista Federico Campbell Peña, quien también coincidió con López-Gatell en el colegio.

Su romántico pasado

Al igual que con su pasado musical, sus seguidores comenzaron a hurgar en su vida privada, llegando hasta su separación con Arantxa Colchero, hermana de la actriz Ana Colchero.

Según lo revelado, en sus años universitarios el subsecretario y Colchero tuvieron una relación llena de amor, por lo menos así lo dejaron de ver cuando se dedicaron sus tesis de graduación. En julio de 1996, cuando ella se tituló como licenciada en economía de la UNAM escribió en sus agradecimientos: “A Hugo, mi compañero, por compartir con tanta ilusión este trabajo”.

Cinco años después, el epidemiólogo terminó su maestría en Ciencias Médicas de la misma universidad. En 2001 presentó la tesis “Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones en pacientes con Lupus Eritematoso Generalizado (neumonías)” y López-Gatell le regresó el gesto: “A ti Arantxa, un paso más juntos”.

Tiempo después se mudaron a Baltimore en donde Colchero estudió un doctorado en el Departamento de Salud Internacional en la Universidad de Johns Hopkins, mientras López-Gatell también continuaba con sus estudios de epidemiología en la misma universidad.

Sin embargo, el amor se acabó para esta pareja de la salud, y en abril de este año, cuando se filtró que ella era esposa de López-Gatell, tuvo que salir a declarar que ya llevaba más de un año separada de él.

La novia de López-Gatell

Solo era cuestión de tiempo para que se filtraran más imágenes de la vida privada del subsecretario. En octubre se documentó una salida romántica de López-Gatell con una mujer, a quien le dio un beso al exterior de un restaurante capitalino.

Tras ello, los cuestionamiento y ataques surgieron, principalmente por aparecer en público sin guardar sana distancia y por no mostrarse preocupado por las más de 80,000 muertes que entonces se registraban.

No obstante, muchos defendieron al subsecretario y a su novia anónima, señalando que era una hipocresía quejarse de que alguien bese a su pareja sin cubrebocas durante la pandemia, además, de que no se puede cenar con este puesto, ni que tampoco es lógico que alguien muestre preocupación las 24 horas de todos los días.

Su “brinquito” o llegada de superhéroe

Como todo el rockstar que es, incluso su arribo de “brinquito” al Palacio Nacional se hizo tendencia. Algunos usaron el video del momento para ponerle diferentes canciones, entre ellas estuvo la de Mario Bros saltando para alcanzar monedas.

Al parecer se le había hecho tarde para llegar a la conferencia vespertina por lo que para apresurarse dio un brinco en la puerta del recinto, sin embargo, esto le hizo ganador de varios aplausos y risas entre los mexicanos y mexicanas.

″¿Le ha mentido a México?”, la reportera que se hizo meme

Aunque este momento es más recordado por la comunicadora de El Sol de México que se hizo meme, mucho tuvo que ver López-Gatell.

Lo anterior luego de que Sarahi Uribe le cuestionara si le estaba mintiendo a México, pues entonces el ex secretario de Salud, José Narro, había divulgado cifras que indicaban que los decesos eran superiores a los reportados por el epidemiólogo.

Tras ello, López-Gatell se rió y dijo, “Cuénteme más. ¿Qué más dice el ex secretario, el doctor Narro?”, a lo que Uribe, visiblemente nerviosa, pidió tiempo para responder y contestó mientras revisaba su teléfono para buscar las declaraciones: “Dice que hay… que no es congruente con sus cifras… a ver, permítame”.

“Estamos a la espera de la opinión del doctor Narro, un respetable ex secretario de Salud y ex rector de la Universidad Nacional”, continuó el subsecretario.

“Menciona que las cifras no cuadran y esto genera en la población incertidumbre. A ver… ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México?”, finalizó la reportera.

Pese a los esfuerzos de la reportera por buscar información, el resultado fue que López-Gatell le pidió que no se inhibiera y que analizara sus datos mientras continuaban con las preguntas del resto de comunicadores. La situación incómoda terminó por convertirse en un meme que duró varios meses.

Vacuna contra la influenza

También sorprendió cuando la conferencia vespertina fue interrumpida a la mitad para promocionar la campaña de vacunación contra la influenza, ya que más allá de hablar de ella, los funcionarios presentes se inyectaron frente a todos.

En ese momento, López-Gatell comenzó a desabotonarse la camisa para que una enfermera le aplicara la vacuna. Tal momento causó conmoción entre sus seguidoras (y algunos seguidores).

En tanto, otros aprovecharon para compararlo con otros funcionarios, como Miguel Ángel Mancera que en alguna ocasión también se vacunó frente a las cámaras.

Felicitación con mariachis

En el marco del Día del Médio, el club de fans de López-Gatell organizó una serenata a su salida del Palacio Nacional para agradecer su trabajo frente a la pandemia.

Ese 23 de octubre, una de las participantes aseguró que quisieron llevarle serenata al especialista en epidemiología para agradecer su labor, y la de su equipo, para enfrentar la crisis sanitaria, agregando que las seis asistentes encarnaban a casi 100,000 personas y que el momento estaba siendo transmitido en redes sociales para todos ellos.

Se supera el escenario catastrófico de López-Gatell

Un momento menos amigable fue cuando México superó el escenario catastrófico de muertos que había previsto el subsecretario. Ese 22 de agosto las críticas le llovieron por todas partes.

En junio de este año había declarado que un panorama de dicha índole sería cuando en México hubiera más de 60,000 muertos y ese día se registraron 60,254, lo cual se consideró que el país había llegado a su máxima cifra de muertos, no obstante, hoy en día, en esta segunda oleada de contagios las defunciones son más del doble (120,000), lo cual sigue generando críticas y acusaciones.

La acusación de “negligencia criminal”

El PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria en el país, presentó una denuncia “por negligencia criminal” contra López-Gatell, el pasado noviembre, luego de que México superara la barrera de las 100,000 muertes y un millón de contagios.

“Acción Nacional exige a la Fiscalía realizar una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por la administración federal para contener la propagación del virus y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos”, señaló el partido blanquiazul.

Hasta el momento no se ha sabido sobre el avance de la acusación, no obstante, en su momento el subsecretario fue defendido por el presidente López Obrador quien aseguró que el subsecretario de Salud y zar del coronavirus “ha hecho un trabajo extraordinario, excepcional”.

La polémica del cubrebocas

Desde el inicio de la pandemia este ha sido uno de los temas más polémicos que rodean al subsecretario de salud, ya que al inicio señaló que los cubrebocas no ayudaban a proteger del virus SARS-CoV-2, además de que en pocas ocasiones se le vio usándolo. Más tarde, en una conferencia pidió a los medios que recomendaran el uso del mismo

De tal modo, este objeto ha sido un punto de controversia a lo largo de la pandemia, e incluso en varias ocasiones los reporteros de diversos medios le han cuestionado si se debe o no usar.

No obstante, lo cierto es que hasta este diciembre la cifra de muertos va en aumento progresivo, registrando el segundo pico de contagios. Pese a la solicitud de las autoridades a las personas de quedarse en casa, estas siguen saliendo y reuniéndose durante la temporada decembrina, lo cual podría traducirse en más casos y defunciones para las primeras semanas del 2021