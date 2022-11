IRAPUATO, 1 de noviembre..- Suman ya 52 bolsas con restos humanos desmembrados, decapitados y emplayados los que han exhumado en cuatro días de 11 fosas clandestinas, todas al interior del terreno con barda perimetral que se localizó desde la tarde del pasado viernes a espaldas del CBTIS 65 y del fraccionamiento Santa Fe, al norte de la zona urbana y comercialmente alta de Irapuato.



Este lunes se lograron abrir dos fosas más al interior del mismo predio, de donde se exhumaron 11 bolsas más con partes humanas.

“Se está haciendo la recuperación de los cuerpos. Seguimos viendo el contexto que hemos estado manejando aquí en Irapuato. Son cuerpos que vienen mutilados, bolsas de restos, desafortunadamente quien está trabajando en este momento es la Fiscalía, cuando las brigadas de familias trabajamos por sí solas”, comentó Karla Martínez, representante del colectivo de búsqueda de desaparecidos “Hasta Encontrarte”.

No podemos decir cuántos cuerpos son y qué tipo de cuerpos son, por ahora no tenemos la posibilidad de darnos cuenta qué cuerpos son y a cuántas personas pertenecen. Pero el punto es seguir trabajando en conjunto, ejercer el derecho y estar aquí por amor. Las familias estamos aquí por amor y vamos a seguirle”, agregó.

Dijo que este lunes ya les están dando la oportunidad de hacer la prospección del terreno, para hacer las excavaciones y la exhumación de posibles cuerpos.



El un baldío de la colonia Santa Fe en Irapuato están exhumando restos humanos que fueron enterrados clandestinamente. FOTO: AM

Sin embargo, reveló que estarán trabajando otros puntos cerca del predio y de la misma colonia Santa Fe, en donde puede haber más fosas.

“El predio es un poquito grande y aparentemente no nada más van a ser en esos puntos donde se van a localizar, parece ser que va a ser un trabajo que va continuar. No puedo decir exactamente cuánto tiempo, dependiendo del paso al que se trabaje, dependiendo de las fosas que se estén abriendo día con día.

“Nosotros las familias vamos a continuar. Posiblemente no en ese punto. Afortunadamente hay gente que ha estado colaborando con nosotros y nos están dando otros puntos muy cercanos aquí; tal vez no vamos a estar en ese lugar exactamente pero sí vamos a estar en la zona”, afirmó.

Karla Martínez comentó que para los próximos días la brigada de búsqueda tiene también otros puntos de importancia que no están dentro de esta zona.

“Vamos a ir a otros puntos, no dejando este lugar. Nos vamos a repartir un poquito para ir a abrir otro lugar que también es de suma importancia”, refirió.

Primera vez que encuentran cuerpos emplayados

Karla Martínez, del colectivo de búsqueda de desaparecidos “Hasta Encontrarte”, precisó que esta es una nueva modalidad de dejar cuerpos en fosas, con cadáveres que son embalados además de ser puestos en bolsas.

Esto es una forma nueva para nosotros que hemos estado encontrando cuerpos. Ahorita ya no nada más los están metiendo en bolsas negras, sino también los están emplayando. Esto a nosotros nos sacó un poquito de contexto por cómo están trabajando ahorita el crimen organizado. Ahorita lo que hacen es hacer un emplaye para que ahora si el bulto sea un poco más fácil para ellos”, explicó.

“Hay cuerpos que están en superficie, en la parte de arriba y aguantan muchísimo menos que los que están en la parte de abajo. También es importante señalar que cuando están en bolsas, resisten más la temperatura”, comentó.

Agregó que los cuerpos de esta fosa, que hoy históricamente es la más grande de Irapuato, son muy recientes.

“Estamos hablando que son cuerpos de menos de 15 días por cómo están todavía, que tienen tejido”, agregó luego de que confesó que este lunes lograron sacar bolsas que pueden llegar a pertenecer a tres cuerpos más.

Sin embargo, todavía no hay una postura oficial de la Fiscalía General del Estado del número de cuerpos hallados en la fosa clandestina del predio baldío dentro de un ejido a espaldas de la colonia Santa Fe.

El colectivo “Hasta Encontrarte” presume que podrían ser más de 25 cuerpos en esas 52 bolsas negras que ya fueron exhumadas en cuatro días de búsqueda.