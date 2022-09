Ciudad de México, 5 de septiembre 2022.- Por segunda vez, la dirigencia nacional del PAN amenazó al PRI con romper la coalición “Va por México”. El motivo: la iniciativa presentada por la priista Yolanda de la Torre, para que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles por otros nueve años.

Desde ayer, de gira por Puebla, Marko Cortés Mendoza, el dirigente panista, se refirió a la iniciativa presentada el 2 de septiembre, luego de lamentar el albazo morenista que consiguió aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Empero, Cortés Mendoza reaccionó diciéndose “sorprendido” y advirtió:

“Lo digo con absoluta claridad, decimos: no estamos de acuerdo y, de hecho, exigimos a todos los partidos que conforman la coalición legislativa Va por México, que cumplan su palabra y no modifiquemos la Constitución y no permitamos que se siga militarizando nuestro país”.

Luego, siguió admitiendo que la alianza estaría en riesgo.

Hoy, Marko Cortés concedió varias entrevistas en diferentes medios de comunicación conminando al PRI a retirar esa iniciativa.

“La coalición legislativa está a prueba todos los días”, añadió.

Por su parte, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, expresó su molestia por la iniciativa priista pues, de lo contrario, consideró que la coalición no tendría sentido.

La iniciativa en comento propone una reforma constitucional para que el Ejército continúe en tareas de seguridad pública hasta por nueve años y no cinco como se ha previsto hasta ahora. Si bien, el PRI votó con el bloque opositor las iniciativas de reformas en materia de Guardia Nacional y de seguridad social de las Fuerzas Armadas, su papel fue menos beligerante que el de la bancada panista durante la discusión de viernes para sábado.

Esta es la segunda ocasión en la que el PAN, e inclusive el PRD, amenazan al PRI con romper la coalición. La anterior fue a finales del año pasado cuando el tricolor mostró simpatías con diferentes aspectos de la reforma en materia eléctrica que los panistas acusaban, formaba parte de un intento de albazo. Al final, convocados por Claudio X González, los tres partidos salieron en un mismo bloque y, finalmente, rechazaron la reforma eléctrica el pasado período ordinario.

Las reformas eléctrica, electoral y de Guardia Nacional, han sido las anunciadas como prioritarias para el plan de gobierno del presidente López Obrador que, sin embargo, ha tenido que intentar la vía de las reformas a leyes reglamentarias por no contar con mayoría calificada para aprobaciones constitucionales.

Esta vez, el amago ocurre en el contexto del escándalo por la publicación que ha hecho la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de conversaciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha sido respaldado más por los dirigentes del PAN y PRD, que por los liderazgos de su propio partido.