Pese a la pandemia y la veda electoral por la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó un acto “cerrado”, que en realidad fue público para informar sobre acciones de mejoramiento urbano en la ciudad de Veracruz.

Desde que descendió de su camioneta, López Obrador sintió el afecto de jarochos y su evento prácticamente se convirtió en un acto como aquellos de sus días de campaña por la Presidencia.

“Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia y también que no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral, dentro de ocho días habrá una consulta y no se pueden dar a conocer acciones del gobierno”, dijo.