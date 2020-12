La pequeña de entre 5 y 10 años con severa desnutrición fue encontrado el 31 de agosto y nunca fue reclamado por lo que iba a ser enterrada en la fosa común

Una pequeña niña fue encontrada muerta dentro de una hielera el pasado 31 de agosto en la colonia El Pípila, en Tijuana, Baja California, nunca nadie la reclamó ni se le identificó, pero sí hubo quien le lloró, un grupo de mujeres que no la conocieron se organizó para realizarle un velorio comprarle un ataúd, rezarle y despedirla con peluches y globos.

Ellas la nombraron Dulce María y le consiguieron una tumba para recordarla, gracias a su intervención no fue a dar a la fosa común y fue sepultada este lunes en el Panteón Municipal número 13 de Tijuana.

“Dios nos lo manda para que los cuidemos, no para hacerles daño, y aquí esta Dulce María. Le estamos dando una despedida muy bonita que a lo mejor ella se merecía en vida y nadie se la dio, ni vecinos, y nadie hizo nada por ella, entonces no hay que hacerlo ahorita ya cuando ya no están con nosotros, si no hacerlo en vida”, declaró Yesica García Lerma, una las responsables para lograr el entierro a los medios de comunicación locales.

Ella, en conjunto con un grupo de 30 mujeres, buscaron la forma de darle paz y tranquilidad tras conocer la historia de Dulce María, quien fue llamada así ya que hasta el momento se desconoce su verdadera identidad, las mujeres decidieron insistir y abogar para que la Fiscalía General del Estado les entregará el cuerpo de la niña que se presuntamente presentaba de huellas de maltrato infantil.

Su historia conmocionó a la comunidad y por ello este grupo de mujeres decidió darle el último adiós de esta manera para que la pequeña descanse en paz.

El hallazgo del cuerpo de la niña causó mucha indignación y consternación en la población de la ciudad fronteriza además nunca nadie la reclamo ni fue identificada plenamente, solo se hizo un retrato hablado de ella por parte de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

De acuerdo con la última información proporcionada por la Fiscalía, los padres de Dulce María no se han acercado para aclarar lo sucedido con la pequeña, sin embargo, la investigación continúa.

Días después del hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Baja California compartió su retrato hablado.

La necropsia no registró algún tipo de lesión, pero sus características destacaron que tenía parálisis cerebral infantil(congénita) y que la causa de muerte fue sepsis pulmonar secundario a neumonía.

Tenía desnutrición severa, por eso aparentaba una edad de entre 3 o 4 años, tenía llagas en todo el cuerpo, lo que fiscalía vinculó a la enfermedad.

El hallazgo fue reportado por comerciantes del mercado “sobre ruedas” que habitualmente se instala sobre dicha vialidad.

Aunque las primeras gestiones para sepultar a la menor las hicieron vecinas de El Pípila, hoy es la Asociación Civil Sonrisas de Ángeles, que dirige la madre Liliana Camacho Angulo, y Ricardo Cano Castro, representante del Frente Nacional por la Familia en Tijuana, quienes encabezan la demanda pública para que el cuerpo no terminara en la fosa común.