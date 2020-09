El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “fisgoneará” el gasto del presupuesto en los estados y municipios, y si detecta que se usa para la compra de votos lo denunciará ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

En conferencia, el Mandatario federal reiteró que al iniciar el proceso electoral se convertirá en guardián de las libertades del pueblo, por lo que adelantó que estará atento a que estos comicios sean libres y limpios.

“Ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar ‘fisgoneando’ el gasto en los estados y municipios, si vemos que están usando dinero del presupuesto estatal o municipal para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, ya lo dijimos para que nadie se llame a engaño, lo vamos a denunciar. Vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto.

“En el gobierno federal, el que se atreva a eso no sólo va a ser despedido, sino se va a poner a consideración de la FEDE y recuerdo que ahora los delitos electorales son graves, porque ya se modificó la Constitución, sea quien sea”, advirtió López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que no permitirá que se trafique con la pobreza de la gente y llamó a que se acaben prácticas de fraudes electoral como el ratón loco o las urnas embarazadas.

“Vamos a estar muy pendientes de las elecciones próximas. Ya lo dije, se molestaron algunos, pero no está demás repetirlo, voy a convertirme en guardián de las libertades del pueblo y voy a estar pendiente para que sean libres y limpias, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se trafique con la pobreza de la gente, que se acaben todas esas prácticas vergonzosas como el acarreo, el ratón loco, las urnas embarazadas, el que voten los finados o la alteración de actas”, subrayó.

Auditoría a banca de desarrollo

López Obrador anunció que se auditará a la banca de desarrollo, pues aseguró que ésta se utilizó para entregar créditos de manera irregular en los casos de Odebrecht y la planta de Etileno XXI.

Detalló que esta auditoría, que iniciará este año, podría realizarla la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).