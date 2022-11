Ana María “N” y Alberto Alfonso “N”, maestra de natación y salvavidas del Colegio Williams, fueron vinculados a proceso por un juez de control en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en la muerte del menor Abner, ahogado en la alberca de esa escuela el pasado 7 de noviembre.

Durante la audiencia, el juzgador también determinó reclasificar a homicidio culposo el delito que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les imputa a ambos trabajadores del Colegio Williams, pues el Ministerio Público capitalino buscaba procesarlos por homicidio doloso.

De acuerdo con Ana Katiria Suárez, abogada de los padres de Abner, esta decisión del juez de mantenerlos presos en el penal de Santa Martha Acatitla y el reclusorio Sur, respectivamente, se sustentó en que, en su momento, ambos intentaron evadirse de las autoridades y no presentarse a declarar.

En la audiencia realizada en los juzgados orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, el juez también determinó reclasificar a homicidio culposo el delito que les imputa tanto a Ana María ‘N’ como a Alberto Alfonso ‘N’, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscaba procesarlos por homicidio doloso.

Al salir de esta audiencia, la defensa legal de los padres de Abner, a cargo de Ana Katiria Suárez, reconoció que no estuvieron de acuerdo con esta determinación del juez.

“Esto no se acaba aquí, fue una resolución contradictoria (…) el juez fue muy claro en establecer el dolo eventual y después estableció que no deseaban ellos el resultado, evidentemente de eso se trata el dolo eventual saber que ante cierta conducta puede existir o no ese resultado”, enfatizó.