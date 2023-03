CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra el Poder Judicial de la Federación en su conferencia de prensa matutina de este jueves. El mandatario afirmó que el poder judicial necesita una reforma y que esto no podrá ser llevado a cabo durante su mandato, sino que le corresponderá a su sucesor.

López Obrador explicó que existen varias posibilidades para lograr la reforma, una de ellas sería que el poder judicial llevara a cabo el cambio por sí mismo, para lo cual existe la judicatura que se encarga de vigilar el correcto proceder de jueces, magistrados y ministros, pero que en su opinión, no está haciendo nada al respecto.

“Para eso es la judicatura, que sirve para vigilar el recto proceder de jueces, magistrados y ministros, pero no hace nada, está de florero, de adorno, ¿qué juez ha sido juzgado? ¿qué magistrados?”, dijo.

El mandatario también señaló que otra posibilidad es que el ejecutivo proponga ternas para el cambio de ministros, lo cual ya intentó durante su mandato, sin embargo, afirmó que no tuvo mucho éxito con las propuestas que hizo.

En su opinión, el poder judicial es un remanente del viejo régimen y del régimen neoliberal corrupto que gobernó en el país por muchos años y que requiere una renovación tajante y decisiva para tener verdaderos impartidores de justicia incorruptibles.

López Obrador destacó que aunque su gobierno no podrá llevar a cabo la reforma, seguirá haciendo denuncias y presionando para que se lleve a cabo, y esperará que el próximo presidente tenga mayoría en el congreso y pueda llevar a cabo reformas constitucionales.