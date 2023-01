CULIACAN, 5 de enero.- Con narcobloqueos y balaceras amanecieron hoy los habitantes de esta ciudad, quienes han recibido la indicación de las autoridades de no salir a la calle, debido a que hay una intensa operación de fuerzas federales en contra del crimen organizado.

Coches y camiones quemados se pueden ver en las calles de esta ciudad, asiento del reinado del “Chapo” Guzmán preso en un penal de Estados Unidos.

Se ven imágenes que recuerdan al Culiacanazo, un día negro en la historia de la ciudad, que vivió 24 horas de violencia hace poco más de tres años tras la detención de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, Ovidio Guzmán. Las autoridades han pedido este jueves a la gente que no salga a la calle de no ser necesario, mientras que las clases y actividades se han suspendido en el municipio. Varios medios de comunicación nacionales apuntan a que las fuerzas de seguridad han capturado nuevamente a Guzmán.

“Se están presentando despojos de vehículos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, pedimos a la ciudadanía no salir, estamos actuando en consecuencia, informaremos cuando estemos en condiciones”, ha publicado en su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, sobre las ocho de la mañana. Protección Civil de Sinaloa se ha sumado y ha advertido: “Se alerta a la población, de NO salir de sus casas, se están presentando diferentes bloqueos en toda la ciudad de Culiacán”.

Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre el motivo que desató la ola de violencia en esta ocasión.

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, ha pedido calma a la gente a través también de las redes sociales. “Ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, pido a las y los ciudadanos conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados”, ha escrito. A él su sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién en la conferencia matutina diaria aseguró que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de informar sobre la situación.

“No sabemos cómo están los acontecimientos en Sinaloa, hay un operativo que inició en la madrugada y más tarde vamos a informales sobre eso”, dijo.

Las imágenes compartidas por algunos usuarios en las redes sociales muestran las calles desiertas de gente, excepto por comandos del crimen organizado. La mayoría de las fotografías tomadas en diversos puntos de Culiacán retrataban vehículos calcinados, otros completamente en llamas, y carreteras cortadas por hombres armados.

Algunos vecinos de otras ciudades, como Los Mochis o Guasave, la primera a 220 kilómetros de Culiacán y la segunda a 160 kilómetros, han reportado cortes y ataques también en sus municipios.

La ola de violencia en Culiacán se desata a pocos días de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a México.

El equipo de Biden lleva días en Ciudad de México preparando la seguridad del presidente. El Gobierno de López Obrador intentaba la mañana de este jueves explicar en la conferencia diaria la agenda que tendrán los políticos en el país, cuando la prensa le cuestionaba sobre la situación en Sinaloa.