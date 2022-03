Después de casi cuatro horas de sesión en las que el Senado aprobó por unanimidad seis dictámenes, Morena y sus aliados se estremecieron cuando en la parte de la “Miscelánea Temática”, se enlistó a la panista Lilly Téllez.

Por segundos, el silencio y la expectativa de los legisladores esperaron la intervención desde la tribuna de la panista: “Hoy estuvimos atentos a la conferencia del Presidente de la República y no escuchamos la palabra perdón”, dijo. La mayoría legislativa dejó de contener la respiración, ya sabían de qué se trataba el asunto.

Como es costumbre, Lilly Téllez usó su experiencia como comunicadora y refirió que el Presidente de la República debió haber pedido, “perdón a la señora Alejandra Cuevas. Debió haber pedido perdón a una de sus hijas que tuvo que arrodillarse pidiendo clemencia ante la injusticia en contra de su madre. No basta señor Presidente, que ordene que reciban a la señora Alejandra Cuevas en Gobernación… ahí que la atiendan”.

La legisladora se refería a la decisión unánime de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes ampararon a Alejandra Cuevas el pasado lunes, ordenando su libertad inmediata, ya que reconocieron que se utilizó una figura inexistente en el código penal de la Ciudad de México para meterla a la cárcel: la de garante accesoria.

Y es que Alejandra Cuevas Morán, de 67 años, permanecía en la cárcel por presuntamente ser responsable de la muerte de Federico Gertz Manero, concubino de la madre, Laura Morán Servín, de 94 años.

La muerte del abogado Federico Gertz, hermano del actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sucedió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México, cuando tenía 82 años.

Gertz Manero, que por entonces dirigía la Universidad de las Américas de Puebla, denunció que aquella congestión había resultado del maltrato infligido por parte de la pareja de Federico y las hijas de esta. A eso se refería Lilly Téllez.

Fue entonces que exigió el perdón presidencial que deberá hacerse de rodillas, “porque usted está supuestamente para garantizar la justicia. A Alejandra Cuevas le robaron más de 500 días de su vida en prisión siendo inocente”, refirió.

Reprochó que no solo no pidió perdón señor Presidente, sino que además respaldó y ofreció su confianza al actual fiscal general de la República. “Eso va contra toda lógica y contra todo sentido común, porque hemos escuchado como el fiscal intervino indebidamente para torcer la justicia”.

En este caso, insistió, dónde está el perdón señor Presidente. “El que usted anda ofreciendo por todas partes el nombre de los pecados de otros y no tiene los pantalones para ofrecerlo cuando usted se equivoca”.

“Dónde está el perdón. Cómo van a reparar el daño hecho a la señora Cuevas y a sus tres hijos. Cuándo van a despedir o castigar a Ernestina Godoy (titulas de la FGJCDMX) y a Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno de la capital del país), infames ejecutoras de este atropello”.

En respuesta, Antares Vázquez, de Morena, hizo un llamado de atención para que a sus representantes populares (de Lilly Téllez, quien se cambió de Morena al PAN), aunque los hayan traicionado, “les hagan pedir perdón por decir tonterías en esta tribuna”.

Y le recordó a la panista que en México existe la separación de poderes; sin embargo, dijo, hay gente que sigue pensando que el Presidente es el único poder del país, cuando lo que hizo en el tema en cuestión fue ordenar que la protegieran a petición de parte.

Es lo único que depende de él, porque el Presidente no es juez, no es fiscal y no es policía. “Sepa el pueblo de México que tiene un gran Presidente que está a la altura de las circunstancias, “a pesar de las señoras del reality show, traidoras al pueblo de México”.