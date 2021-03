El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que “ya estoy casi totalmente recuperado”, mientras que José Luis Alomía, director general de Epidemiología, indicó que el médico que atiende al funcionario será el encargado de darlo de alta.

En un breve mensaje, refirió “a ver si esta semana ya me reintegro. Solo me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo”, explicó.

En tanto, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, explicó que López-Gatell se encuentra en una fase de recuperación y los únicos síntomas que presenta son fatiga y cansancio, como parte del síndrome post covid.

Fuente: Milenio