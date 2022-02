El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó este jueves que ya no puede seguir más en la política, por lo que en septiembre de 2024 concluirá su encargo y se retirará de la vida pública del país.

“Pero sí, ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, dijo durante un segundo recorrido que dio a medios de comunicación por Palacio Nacional.

El mandatario confesó que en 2012, cuando perdió por segunda ocasión la elección presidencial, estuvo “a punto” de afirmar que no volvería a ser “candidato a nada”.

“Fue un borrador, lo hice, lo pensé y dije ‘¡Pues van a hacer fiesta! ’Y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo hacer algo’. Entonces ya no leí la carta en el Zócalo, decidí seguir adelante y ya conocen la historia reciente”, apuntó.

Con tantos años de ser opositor, López Obrador también se dijo curado de tantos ataques.

“Ya estoy curado de espanto, imagínense cuánto tiempo me han golpeado y calumniado, yo ya sé resistir, pero no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con millones de mexicanos y con el interés general. Entonces yo hasta ofrezco disculpas a nuestros adversarios porque tenemos que defender esto, nos costó muchísimo, hay muchos que lucharon por estos cambios y se nos adelantaron”, agregó.

Recordó que esos cambios son acabar con la corrupción y los saqueos.

En el Salón de los Presidentes, donde concluyó el recorrido, el titular del Ejecutivo se dijo contento con el trabajo de la fuente que cubre sus actividades.

“Muy contento, muy satisfecho con el trabajo de ustedes, son mis hermanos, mis hermanos, se los digo sinceramente, aunque me critiquen”, dijo.

El segundo tour que dio a la prensa duró más de una hora y fue previo a la ceremonia por el Día de la Bandera realizada en Campo Marte.