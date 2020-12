El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del tema de una reelección, como acusan algunos de sus opositores, y aseguró que no lo va a hacer.

“Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección”, dijo desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.

López Obrador indicó que tiene mucha prisa por trabajar, ya que es poco el tiempo que tiene para lograr la transformación del país.

“Quiero sentar las bases tenemos poco tiempo, que se consolide lo más que se pueda el cambio”, dijo López Obrador.

El mandatario indicó que algunos de los logros es que los programas sociales para los más necesitados no podrán ser revertidos por los conservadores si regresan al poder, ya que necesitaran de un gran apoyo para lograrlo.