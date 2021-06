El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a apoyar a las normales rurales de México y que su gobierno no va a reprimir a los estudiantes , “Yo no soy Díaz Ordaz”, aseguró.

En la Conferencia Mañanera, el jefe del ejecutivo señaló que se buscará que los recursos lleguen a las comunidades estudiantiles y terminar con los cacicazgos en las normales y las universidades, siempre respetando la autonomía de las instituciones educativas.

“Voy a hablar con ellos para eso y con toda claridad. Vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar. Nosotros no somos represores. Yo no soy Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos. Nadie debe abusar en ningún lugar, en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas que son caciques, que llevan 30 años así como los líderes charros”, explicó.

López Obrador reveló que dio instrucciones de respaldar a las normales rurales del país. “Todo el apoyo para los estudiantes, o sea que no les falte nada, que tengan sus becas, que a los internados no les falte la alimentación, que reciban educación gratuita de calidad y que saliendo de la normal tengan automáticamente su plaza, su base para trabajar como maestros en la Secretaría de Educación Pública. Esas son las instrucciones que he dado”, informó.

Por último, adelantó que se buscará terminar con prácticas al interior de las normales que ponen en riesgo a los estudiantes. López Obrador dijo que en ocasiones obligan a los alumnos a tener conductas antisociales para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de estudiar, al mismo tiempo en el que dijo que no quiere cacicazgos.