Ciudad de México, 25 de marzo 2022.- Ante los dichos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, en donde calificó al actor y comediante Eugenio Derbez de pseudoambientalista al unirse, junto a otras celebridades como Kate del Castillo o Natalia Lafourcade, a la campaña #SélvameDelTren, que protesta a las obras del tramo cinco del Tren Maya, el mexicano le respondió.

“Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Derbez, quien el domingo espera un triunfo de su último proyecto CODA en la entrega de los Oscar, aseguró que su principal molestia es que por terminar a tiempo se decidió cruzar la selva y cambiar la ruta de Cancún a Tulum, lo que impactará en el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo. El actor se dijo enojado y desesperado que no exista un órgano que cumpla la ley.