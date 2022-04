Elementos de Fuerza Civil apoyarán en los trabajos de búsqueda a la familia de Yolanda Martínez, joven que fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en la colonia Constituyentes en San Nicolás de los Garza, de Nuevo León.

Luego de acudir a Palacio de Gobierno, con mantas y demás desplegados con el rostro y los datos de su familiar extraviada, su padre, Gerardo Martínez, confirmó que la corporación antes mencionada comenzará a realizar las labores correspondientes a partir del próximo miércoles, mismo caso la Fiscalía del Estado, con quien ya están afinando detalles.

“Sí, (he tenido contacto) con la Fiscalía, y me están diciendo que me van a dar el apoyo para encontrar a mi hija”, dijo el jefe de familia en contacto con los medios de comunicación.