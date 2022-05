Nuevo Orleans.- El Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha presentó ante representantes del sector económico un catálogo de proyectos que permitan estrechar las relaciones comerciales que existen con Nueva Orleans, bajo la premisa de impulsar el desarrollo económico de ambas ciudades privilegiando el bien común y eleven la calidad de vida de las y los habitantes.

Con la ratificación del hermanamiento de Mérida con Nueva Orleans, el Presidente Municipal se reunió con Kim Priez, Senior Vice President de New Orleans and Company, en el Consulado de México para exponerle las cualidades que tiene la entidad, en especial la capital yucateca, en materia de infraestructura urbana y comercial, calidad en los servicios públicos, niveles de seguridad y servicios turísticos.

En la reunión donde estuvo presente el Cónsul General de México en Nueva Orleans, Tito Livio Morales Burelo, Barrera Concha señaló que Mérida tiene un gran atractivo en el rubro de inversión que se consolidaría con aquellas oficinas interesadas en impulsar el turismo de convenciones, eventos, así como establecer estrategias para promover las festividades populares y tradicionales como el Mardi Gras o el Carnaval de Mérida.

“Nuestro Municipio trabaja en el desarrollo de la economía a través de la cooperación internacional y las alianzas estratégicas, principalmente con proyectos que generen un bien común para las ciudades involucradas, ya que, a través de ampliar las opciones de promoción, podremos mejorar las condiciones de nuestros mercados locales”, expresó.

Así, señaló que las similitudes que guardan ambas ciudades podrían permitir alcanzar a los turistas que quieren conocer más sobre la cultura, la gastronomía, la historia y los eventos populares que distinguen a Mérida y a Nueva Orleans del resto de las celebraciones.

Cabe señalar que New Orleans & Company es una organización de marketing de destinos acreditada a nivel nacional con 1,100 miembros y la corporación privada de desarrollo económico más grande y exitosa de Luisiana. New Orleans & Company influye en miles de tomadores de decisiones y millones de visitantes para que elijan New Orleans a través de ventas directas, marketing, relaciones públicas, marca y servicios para visitantes.

Posteriormente, el Presidente Municipal se reunión con el Cónsul General de México para intercambiar ideas sobre el establecimiento de proyectos u oficinas de enlace que permitan conectar tanto a los empresarios locales del sector turístico con sus homólogos en Nueva Orleans, para promover que más visitantes vean a Mérida como un punto idóneo para realizar sus convenciones, foros y eventos.

En esa misma gira de trabajo, Barrera Concha se reunió con Greg Lambousy, Director del New Orleans Jazz Museum, para intercambiar ideas sobre ampliar la oferta cultural y musical entre ambas ciudades, principalmente dentro del marco de los eventos del Ayuntamiento de Mérida, en donde podrían presentarse desde un punto de vista académico y cultural, un encuentro entre la Trova yucateca y el Jazz.

El siguiente punto en la agenda de trabajo de las autoridades meridanas incluyó la reunión con Liz Williams, Fundadora del Southern Food and Beverage Museum y Presidente del National Food and Beverage Foundation, que es una fundación Nacional de Alimentos y Bebidas, es una organización educativa y cultural sin fines de lucro en Nueva Orleans, dedicada al descubrimiento, la comprensión y la celebración de los alimentos, las bebidas y su cultura.

En esa reunión, Barrera Concha expuso los principales proyectos y circuitos de mercado que tienen los proyectos del programa Círculo 47, las posibles alianzas que podrían establecerse entre el Municipio y la Fundación, además que permitiría enriquecer el inter…