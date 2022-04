Mérida, Yucatán, 24 de abril 2022.- “Cuando entró mi hijo al Centro de Atención Infantil (CAI), las maestras lo valoraron y nos enviaron a hacer estudios, si no fuera por eso, no sabríamos el diagnóstico de autismo para comenzar su atención a tiempo”, expresó Gabriela Balam May, madre de un niño de dos años del CAI 6 de Umán “William Manuel Quintal Montero”, que es ejemplo de las numerosas historias de éxito que se viven en estos sitios.

La coordinadora de Educación Inicial, Flor Valdez Esquivel, invitó a las madres y padres de niños, de cero a dos años 11 meses, a conocer los centros de Educación Inicial, ubicados en Mérida, Progreso, Umán, Ticul, Tekax, Valladolid y Tizimín. .

“Ahora ya no es exclusivo de madres trabajadoras, o madres que trabajan en la Secretaría de Educación, ahora se aceptan a menores con alguna necesidad educativa especial”, indicó.

.La funcionaria señaló que la atención es parte del derecho de la infancia para recibir el servicio educativo, no hay ninguna limitante para un niño que tenga un diagnóstico, sea por autismo o por alguna condición específica, lo único que necesita es coordinación con los padres de familia y los médicos del menor para darle la atención adecuada.

Los procesos de inscripción están abiertos desde febrero hasta mayo, y en el siguiente ciclo escolar podrán entrar los niños que nacieron durante 2022, para posteriormente integrarse a los grupos de lactantes y maternal, donde se les brinda formación integral en prácticas de sostenimiento afectivo, experiencias artísticas, la exploración y la investigación del mundo que los rodea, la lectura y las bibliotecas

El servicio del CAI también brinda orientación a las madres embarazadas en temas de alimentación y cuidados, con el fin prepararlas para cuando sus hijos se integren al plantel. En estos centros educativos trabajan equipos médicos, especialistas en psicología, nutrición, servicio social y educación.

Para mayores informes sobre requisitos y procesos de inscripción, se puede consultar a la Coordinación de Educación Inicial, al teléfono es 999 9303040 extensión 51567 o al correoflor.valdez@yucatan.gob.mx . (Infoqroo)