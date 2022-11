Alejandra Trujillo, una joven emprendedora de una agencia de viajes, recurrió a las redes sociales para contar cómo un error le hizo perder casi 20 mil pesos que debía entregar a un cliente, luego de que por error depositara a una cuenta equivocada.

La joven explicó a sus contactos en Facebook que realizó una transferencia desde su aplicación bancaria a otra emprendedora a quien le había comprado con anterioridad. Sin embargo, al darse cuenta de su error, se puso en contacto con la persona sin obtener respuesta.

“Al día siguiente me comuniqué con el banco y les expliqué la situación, levante una queja con un número de folio y me explicaron que Lizet (la emprendedora) era la persona que tenía que autorizar la devolución del dinero en un lapso no mayor a 17 días“, comenta Alejandra.

“El 20 de septiembre que concluían los 17 días llame al banco para saber que había pasado y me comentaron que Lizet nunca autorizó la devolución del dinero y que su cuenta seguía activa y con el saldo de los $19,509, sabiendo esto acudí a su casa para pedirle por favor que me acompañaré al banco y autorizara la devolución (…) le ofrecí $4,500 por todas las molestias, obviamente no me acompaño y me dijo que ella también había levantado una queja en el banco, pero que no le habían dado número de folio lo cual no es posible”.