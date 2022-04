Motivado por hacer de la producción de miel un proceso innovador, moderno y eficiente, sin dejar de lado la calidad, desde los 16 años, Jhonny de Jesús Parra Koh se ha dedicado a producir abejas reinas y hoy con el respaldo del Gobernador Mauricio Vila Dosal podrá contar con el equipamiento necesario para avanzar en su sueño de convertirse en uno de los mejores apicultores de Yucatán.

Vila Dosal visitó el hogar del joven emprendedor, donde junto a su padre Alberto Parra Chan y su hermano José Alberto Parra Koh se han dedicado a esta actividad durante años, siendo Jhonny el único que ha demostrado un interés por conocer e investigar diferentes maneras de usar a las abejas para curar la salud de las personas.

Además, Vila Dosal invitó a Jhonny a hacerse cargo del nuevo Centro de Acopio de Abejas Reina que creará la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) en la zona, además, como sólo pudo concluir sus estudios de bachillerato, se le brindará el apoyo en su intento de ingresar a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para que pueda seguir preparándose y crear nuevas formas usar las propiedades de la miel y las abejas.

En ese sentido, el mandatario yucateco reconoció el esfuerzo y el talento del joven de 21 años, asegurando que su administración trabaja en unidad con los tres órdenes de gobierno, para acercar más y mejores oportunidades de desarrollo a este sector de la población.

A su vez, Jhonny manifestó su interés a Vila Dosal por investigar más acerca de la apitoxina conocida como el veneno secretado por las obreras de varias especies de abejas, el cual en ocasiones es utilizado con fines medicinales para curar diversas dolencias.

El criador de abejas, comentó que debido a que hace años padece de asma, también se dio a la tarea de investigar y probar en él un método para respirar el oxígeno de las abejas.

“Consiste en cerrar muy bien la caja donde están las abejas, con sus alas ellas generan su propio aire, que a través de una máscara de oxígeno que me coloco, puedo aspirar, sintiendo un alivio inmediato en mis pulmones, claro que para probar mi teoría en otras personas necesito investigar más y contar con las herramientas adecuadas, pero eso es lo que me gustaría hacer, conocer y que conozcan de lo que las abejas son capaces”, expresó.

El joven que concluyó sus estudios de bachillerato donde aprendió sobre soporte y mantenimiento equipo de cómputo, destacó que actualmente cuenta con un criadero de 50 reinas y 30 colmenas donde además de miel, produce polen, jalea real y propóleo.

Además, agregó que muchos de los apicultores de la zona son quienes le compran sus abejas, que en su mayoría son de la variante europea.

“Llegue a tener 100 núcleos y 30 colmenas, pero en el 2020 cuando vino el mal tiempo perdimos todo, y me quedo un apiario de 5 colmenas y de ahí me he dedicado a aumentarla hasta llegar a lo que ya tenemos, todo a base de sacrificio, pero ha valido la pena, porque es lo que me gusta”, finalizó.