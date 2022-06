Mérida, 14 de Junio 2022.- Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, con el objetivo de remarcar la importancia de la donación altruista, Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán llamaron a la sociedad a sumarse a la donación altruista de sangre, pues cualquier persona puede necesitar una transfusión sanguínea en algún momento de la vida, así como los pacientes que lo requieren por padecimientos.

Citado por un comunicado del IMSS en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el jefe del departamento de Banco Sanguíneo de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Mérida, José Enrique Martínez Magaña, señaló que una sola donación de sangre salva hasta cuatro vidas y sus componentes son utilizados para quienes sufren un accidente vial, así como para pacientes que requirieran un trasplante de órganos; quien padece anemia o alguna enfermedad crónica.

De igual forma, puede ser utilizada para los tratamientos de pacientes oncológicos, como niños y niñas con leucemia, mujeres embarazadas con problemas de coagulación, entre otros.

Entre los requisitos para ser donador de sangre están: tener entre 18 y 65 años, peso mínimo de 50 kilogramos, tener buena salud en general y no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses.

Además, no haberse realizado tatuajes, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses; no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH/Sida, enfermedad de Chagas o sífilis; epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón, ni haber recibido trasplantes de órganos.

Otros requisitos son no consumir drogas; no haber tomado analgésicos en los cinco días previos a donar; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; y, en el caso de las mujeres, no estar embarazada o lactando.

Añadió que la documentación que debe presentarse es una identificación oficial original, vigente y con fotografía (INE, pasaporte o licencia de conducir).

El funcionario indicó que otorgan atención y servicio de lunes a domingo, de 07:00 a 10:00 horas en las instalaciones de la calle 40, No. 439, entre las calles 32 y 34, colonia Industrial.

Por otro lado, el puesto de sangrado, ubicado en el laboratorio del Hospital General Regional (HGR) No. 12 “Licenciado Benito Juárez García”, labora con horario de 07:00 a 10:00 horas de lunes a viernes. La dirección es Avenida Colón con Itzáez, colonia García Ginerés.

Este año, México es la Sede Mundial de la Donación Altruista, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, y el lema es: “Donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas”. (Infoqroo)