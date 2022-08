Mérida, 26 de agosto 2022.- Este día fue presentado oficialmente, el proyecto Venados Femenil en el Estadio Carlos Iturralde Rivero, ante la presencia de autoridades deportivas estatales, municipales y de la organización astada.

El proyecto está basado en un primer equipo femenil junto con sus fuerzas básicas: Sub 23, sub 19, sub 15 y Academia infantil.

El primer equipo ya cuenta con una base de jugadoras, y se buscará reforzar el plantel, así como a las categorías inferiores, por ello, el próximo miércoles y jueves 30 y 31 habrá visorias para terminar de conformar la estructura femenil.

Los horarios serán de 18 a 20 horas para la categoría sub 15 (2007, 2008 y 2009) y academia femenil (2010 y menores) y de 20 a 22 horas, para sub 19 (2003, 2004, 2005 y 2006), sub 23 y libre, todas en la cancha municipal Felipe Carrillo Puerto, Chuburná.

El sábado tres de septiembre, de ocho a 10 horas, para todas las categorías en La cancha Venados Fut 7 periférico.

Entre otros, estuvieron Carlos Saénz, director del Instituto del Deporte de Yucatán; Daniel Rossello, director de Fuerzas Básicas, e integrantes del cuerpo técnico de las distintas categorías, Cindy Perera, Ángel Carnevali y René Espadas, al igual que jugadoras del primer equipo femenil. (Infoqroo)