Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, compartió detalles sobre el proyecto que encabeza del Gran Premio de Cancún, el primer punto es la inversión para lograr lo más importante, el circuito.

La firma que busca conseguir Pérez Garibay es una relación que los coloque en el calendario de la Fórmula 1 de 2025 a 2030, por ello en su reunión con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, le ha prometido una gran experiencia.

La millonaria inversión no se trata de una sola persona, Antonio añadió que “hay empresarios interesados, tanto propietarios de la tierra como inversionistas, estamos haciendo un fondo económico a nivel internacional”.

Pérez Garibay adelantó que la zona de construcción ya la tienen seleccionada, sólo se encuentra en un reajuste para proteger la naturaleza de Quintana Roo.

“Estamos respetando el primer proyecto, había un problema porque una de las rectas podría tocar uno de los manglares, ahora, están haciendo la reubicación para no tener ningún problema con el tema de los manglares”, afirmó.

Su hijo, Sergio ‘Checo’ Pérez y la escudería Red Bull le han brindado el apoyo a Antonio para la planeación, aunque entiende que no es nada fácil. Incluso, el también diputado recordó que tuvieron que pasar 30 años para que volviera el Gran Premio de México, por lo que en este proceso quiere actuar con cautela.

“Tengo todo bajo control para que no se salga, porque si empiezo a dar nombres (de inversionistas) se empiezan a hacer series de comentarios. Soy muy reservado, ya estuve con el presidente nuevo de la F1 y vamos a seguir caminando de esta manera”, añadió.

Pérez Garibay afirmó que próximamente se reunirá con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, pero de primera instancia se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya lo platiqué con el presidente de la República, lo primero que me comentó es que no hay recursos (le dije) que no los necesito, los estoy consiguiendo con empresarios y es como se podría llevar a cabo este Gran Premio, además, la derrama económica sería muy grande para el país”, afirmó Pérez Garibay.