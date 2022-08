Ciudad de México, 10 de Agosto 2022.- Promotores del automovilismo anunciaron hoy, aquí, la creación del equipo Racco Racing, un nuevo conjunto mexicano que participará en la Fórmula Ford Vintage.

El equipo nace de la amistad entre Memo Rojas Sr. y Alejandro Aguilar (Aguilucho), quienes son pilotos con una larga carrera en México y también a nivel internacional, con muchos campeonatos en su haber.

“Platicando Alejandro (Aguilar) y yo sobre los turismos que corría con un equipo de Guadalajara, él comentó que quiere seguir corriendo, sobre todo ahora que está surgiendo la Fórmula Ford Vintage y que cada día está agarrando más fuerza.

“Había un coche disponible, que es un monoplaza que restauró Gustavo del Campo; está muy bonito y habrá que irlo afinando para que cada vez sea más competitivo, igual que yo con el mío”, declaró Rojas Sr., padre de Memo Rojas, conocido multicampeón en el ámbito internacional.

“Alejandro ya estaba animado, no tuve que animarlo mucho. Después de que dijo: ‘Yo quiero un Fórmula Ford’, me preguntó: ‘¿Por qué no formamos un equipo entre los dos?’ y yo acepté gustoso. Él sugirió a algunas de las personas que nos apoyarán en la parte técnica, yo los conozco desde hace mucho tiempo”, continuó.

“Vamos a ir creciendo juntos, buscaremos más adelante algunos entrenamientos privados en los que podamos ir a probar solos, para mejorar los autos y esperamos hacer un equipo competitivo. Estamos muy motivados”, aseguró Rojas Sr. quien es una leyenda en el automovilismo mexicano.

Por su parte, Alejandro Aguilar, quien ha tenido mucho éxito en los turismos con campeonatos y subcampeonatos declaró: “El equipo Racco Racing nace de la amistad con Memo Rojas Sr., así como de la admiración que le tengo. Los dos somos pilotos que hemos participado en muchas carreras, en muchos campeonatos tanto internacionales, como nacionales y yo creo que Memo es uno de los mejores pilotos que ha habido en la Fórmula Ford. De ahí viene la idea de unirnos”.

“Yo soy experto en turismos, pero nunca tuve la oportunidad de correr en fórmulas. Ahora, con esta oportunidad de estar al lado del mejor y llevar mi experiencia a la Fórmula Ford, pues qué mejor que formar un equipo con él. Tendremos en la parte técnica a Claudio Beltrán, quien me llegó a preparar mi auto en una de las divisiones del equipo Toblerone y ahí lo conocí. Es una gente de primer nivel y fue de los que iniciaron la Fórmula Ford en México”, dijo.

“También estará con nosotros Jorge Crotte, quien es un ingeniero de competencias muy experimentado, con el que también llegué a correr. Así que todo era cuestión de conjuntar lo mejor para hacer un equipo serio, un equipo interesante, para hacer bien las cosas dentro de la Fórmula Ford.

“La primera carrera será en septiembre. Esperamos pasar un buen rato y al mismo tiempo ser competitivos. Tendremos el patrocinio de Kemm-Clinic, marca que me ha apoyado mucho en mi carrera”, dijo Aguilar.