El éxito de Black Panther no ha pasado desapercibido para Disney. Su triunfo en taquilla ha bastado para que la gigante del entretenimiento encargara una secuela. Sin embargo, la inesperada muerte de Chadwick Boseman, el actor que encarnaba a T’Challa, ha modificado los planes con respecto a la producción. Según The Hollywood Reporter, la película comenzará a rodarse en julio de 2021. El primer plan contemplaba arrancar en marzo, pero el director Ryan Coogler y Marvel necesitaban más tiempo para acomodarse a la nueva situación.

Múltiples fuentes informan a Heat Vision de que Marvel está preparando el rodaje en Atlanta, que durará al menos 6 meses. El actor mexicano Tenoch Huerta, una de las estrellas de la serie Narcos: México de Netflix, está en conversaciones para interpretar a uno de los antagonistas, aunque todavía no hay detalles sobre la identidad del personaje. Lo que está claro es que Marvel no recurrirá al CGI para traer de vuelta a Chadwick Boseman. En otra situación similar, tras la muerte de Carrie Fisher en Star Wars, el director J.J. Abrams decidió utilizar metraje antiguo de las películas anteriores.

Sin películas de Marvel en 2020

2020 es el primer año sin ninguna película de Marvel. La epidemia de coronavirus ha provocado retrasos en las producciones y diversas restricciones sociales para evitar la propagación de la COVID-19. Las salas de cine, uno de los negocios dañados por la crisis, ha sufrido por partida doble: en primer lugar, porque hay menos gente en los espectáculos; en segundo, porque las grandes productoras han decidido retrasar sus grandes éxitos o incluso estrenarlos en plataformas en streaming, como en el caso de Mulán.

Viuda Negra, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings y Eternos finalmente se estrenarán el año 2021. Lo harán el 7 de mayo, 9 de julio y 11 de noviembre, respectivamente.